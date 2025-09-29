Nie od dziś wiadomo, że rodzina Cugowskich jest niezwykle utalentowana muzycznie. Krzysztof Cugowski, którego Polacy znają jako legendarny głos Budki Suflera, od kilku dekad zachwyca swoim charakterystycznym, mocnym wokalem. Jego dwaj starsi synowie - Wojciech i Piotr Cugowscy - jeszcze kilka lat temu tworzyli wspólnie rockowy zespół Bracia. Wylansowali przeboje takie jak "Nad przepaścią" oraz "Wierzę w lepszy świat", a od 2019 r. próbują swoich sił solowo.

Trzeci z synów - Krzysztof Junior - od pewnego czasu również stara się przebić na muzycznej scenie. Dotychczas uważał, że jego powołaniem jest aktorstwo, jednak ostatecznie postanowił podążyć ścieżką ojca i braci. Wziął udział w 15. edycji show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a następnie zaserwował słuchaczom kilka autorskich singli - "Requiem", "Święty" czy "Prince", który wybrzmiał na tegorocznym Top of the Top Sopot Festivalu w prestiżowej Operze Leśnej. Co ciekawe, młody gwiazdor zdecydował się zbudować karierę całkowicie autonomicznie i nie występuje pod słynnym nazwiskiem. Zamiast tego przyjął pseudonim Phero i próbuje swoich sił samodzielnie.

Wnuczka Krzysztofa Cugowskiego robi muzyczną karierę!

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że kolejne pokolenie Cugowskich również idzie śladami kultowego lidera Budki Suflera. Talent po dziadku odziedziczyła także Weronika Cugowska, która coraz odważniej wkracza w świat show-biznesu. Młoda wokalistka miała okazję niedawno wystąpić przed tłumem publiczności na koncercie Agnieszki Chylińskiej! Wraz ze swoim zespołem Vertigo zagrała w roli supportu w Parczewie.

Wojciech Cugowski wspiera muzyczną karierę swojej córki, choć ją ostrzega. "To nie jest łatwy kawałek chleba"

Wojciech Cugowski, będący ojcem Weroniki, jakiś czas temu w "Dzień Dobry TVN" opowiedział o muzycznych dokonaniach swojej córki. Podkreślił, że młoda wokalistka wykonuje zarówno swoje autorskie piosenki, ale covery także nie są jej straszne. Wraz z zespołem Vertigo tworzy w stylu funk-rockowym, co wyróżnia grupę na polskiej scenie.

Muzyk z dumą zaznaczył, że Weronika świetnie odnajduje się na scenie i coraz częściej ma możliwość pokazywać swoją twórczość szerszej publiczności. "Fajnie jest widzieć ją na scenie i fajnie, że lubi muzykę" - podkreślił Wojciech w rozmowie z prowadzącymi telewizji śniadaniowej.

Choć Cugowskiego rozpiera duma i kibicuje swojej córce w scenicznych wyzwaniach, sam doskonale wie, z jakimi trudnościami wiążę się budowanie muzycznej kariery. Doświadczony artysta zaznaczył, że nie będzie w stanie uchronić swojej pociechy przed wszystkimi przykrościami. "Nie da się przed wszystkim ostrzec, trzeba przejść przez to wszystko samemu, bo to nie jest łatwy kawałek chleba, ale bardzo przyjemny i nęcący" - wyznał Wojciech.

Weronika Cugowska chętnie sięga po covery! Jej nagrania robią furorę w sieci

Weronika Cugowska coraz częściej występuje na scenie z zespołem Vertigo, lecz swój wokalny talent od dłuższego czasu prezentuje także w internecie. Młoda piosenkarka regularnie publikuje nagrania swoich własnych interpretacji znanych piosenek w serwisie YouTube. Chętnie nawiązuje także kontakt z odbiorcami przez inne media społecznościowe.

