Utwór “Rosanna” był pierwszym singlem z albumu “Toto IV” i niemal od razu podbił najistotniejsze listy przebojów. Zespół zgarnął nagrodę Grammy w kategorii “nagranie roku”, a pochwalić mógł się również nominacją do nagrody “piosenki roku”, co zbytnio nie dziwi, spoglądając na fakt, że piosenka brylowała na drugim miejscu listy “Billboard 100” aż przez pięć tygodni z rzędu. Mówi się, że utwór zawdzięcza swoją nazwę aktorce Rosannie Arquette, ówczesnej partnerce Steve’a Porcaro. Utwory budowane na prawdziwych historiach szczególnie interesują fanów, co przecież po dziś dzień można zauważyć na listach przebojów. Miłosna historia nie została jednak potwierdzona – autor piosenki David Paich, a nawet sama “sprawczyni” zamieszania i sensacji, Arquette, zaprzeczyli domniemaniom.