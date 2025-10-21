Johnny Depp założył własną wytwórnię. "Film jest iluzją, muzyka jest prawdą"

Choć świat poznał go jako ekscentrycznego Jacka Sparrowa, Johnny Depp nigdy nie ukrywał, że zanim trafił do Hollywood, chciał zostać muzykiem. Jako dwunastolatek sięgnął po gitarę i przez kolejne lata występował w lokalnych zespołach na Florydzie, m.in. The Kids i Rock City Angels. To właśnie wtedy - jak wspominał w rozmowie z "Rolling Stone" - zrozumiał, że muzyka jest dla niego "pierwszym i najuczciwszym sposobem komunikacji ze światem".

W 2015 roku wraz z Alice Cooperem i Joe Perrym z Aerosmith powołał do życia grupę Hollywood Vampires, która z powodzeniem koncertuje do dziś. Z kolei w 2022 roku nagrał wspólny album z Jeffem Beckiem, zatytułowany 18. Płyta była nie tylko hołdem dla rockowych inspiracji obydwu muzyków, ale także symbolicznym powrotem Deppa na muzyczną scenę po trudnym okresie zawodowych i prywatnych zawirowań.

IN.2 Records - muzyka bez kompromisów

Nowy projekt artysty - IN.2 Records - to efekt jego długoletnich rozmów i współpracy z brytyjską wytwórnią Cadiz Music, znaną z promowania niezależnych twórców. Celem Deppa jest stworzenie miejsca, w którym muzyka będzie powstawać w duchu autentyczności, z dala od komercyjnych schematów.

"IN.2 Records to nasza wizja, którą snuliśmy od dawna i z radością ogłaszamy jej powstanie" - powiedział Depp w oficjalnym oświadczeniu. "Ta wytwórnia to celebracja artyzmu i kreatywności, współpraca z niesamowitymi muzykami, których podziwiam od lat, współpraca z przyjaciółmi i odkrywanie nowych głosów. To dopiero początek" - dodał.

Jak zapowiadają twórcy, wytwórnia zajmie się nie tylko wydawaniem albumów i singli, ale również tworzeniem ścieżek dźwiękowych do filmów i projektów wizualnych. Depp ma osobiście nadzorować każdy etap produkcji, co ma zapewnić "pełną artystyczną spójność i najwyższe standardy". Rolą Cadiz Music będzie natomiast dystrybucja oraz promocja powstających nagrań.

Pierwszy projekt: muzyka do filmu "Modi"

Pierwszym wydawnictwem, jakie ukaże się pod szyldem IN.2 Records, będzie ścieżka dźwiękowa do filmu "Modi", którego reżyserem jest sam Depp. Produkcja opowiada o życiu włoskiego malarza i rzeźbiarza Amedea Modiglianiego - artysty, który podobnie jak Depp, przez lata walczył o zrozumienie i akceptację w świecie sztuki.

Ścieżka dźwiękowa ukaże się 7 listopada i ma stanowić połączenie tradycyjnej muzyki filmowej z elementami jazzu i muzyki klasycznej. Według zapowiedzi producentów, Depp był zaangażowany nie tylko w proces doboru kompozytorów, ale także w samą koncepcję dźwiękową filmu.

Powrót Johnego Deppa do korzeni

Wielu obserwatorów kultury widzi w nowym przedsięwzięciu Deppa nie tylko artystyczny eksperyment, ale też powrót do korzeni - do muzyki, która była dla niego azylem, gdy kariera aktorska znalazła się w impasie po medialnym procesie z Amber Heard. W ostatnich latach aktor coraz częściej pojawia się na scenie, a mniej przed kamerą.

Jak zauważa magazyn Variety, "dla Deppa muzyka stała się przestrzenią, w której może być sobą - wolnym od opinii i ograniczeń branży filmowej". Sam artysta zdaje się to potwierdzać. W jednym z niedawnych wywiadów przyznał:

"Film jest iluzją, muzyka jest prawdą."

