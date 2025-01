Steuart Smith był członkiem grupy The Eagles od 2001 roku, w którym zastąpił zwolnionego z zespołu Dona Feldera. Przez lata wnosił ogromny wkład w twórczość kultowej grupy, która zapisała się w historii między innymi wielkim przebojem "Hotel California".

W oficjalnym oświadczeniu Smith przyznał, że odchodzi z goryczą, ale jednocześnie z poczuciem odpowiedzialności. Mimo nadziei na ukończenie bieżącego roku z zespołem, zdecydował się na odejście, zanim stan zdrowia uniemożliwiłby mu godne zakończenie kariery.

Don Henley, współzałożyciel The Eagles, podkreślił, jak wielki wkład wnosił Smith w nagrania i występy na żywo. Eagles będzie zawsze wdzięczne za jego niezwykłe umiejętności. Fani na całym świecie łączą się w życzeniach zdrowia dla gitarzysty.

Smith ma na swoim koncie współpracę z takimi artystami jak Rosanne Cash, Shawn Colvin, Rodney Crowell i Wynonna Judd. Jego znak rozpoznawczy to występy z gitarą dwugryfową oraz współtworzenie utworów na albumie "Long Road Out of Eden" z 2007 roku.

The Eagles powstało w 1972 roku, a jego pierwotnymi członkami byli Henley, Glenn Frey, Bernie Leadon i Randy Meisner. Obecny skład zespołu to Henley, John Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill i Deacon Frey.

Niedługo minie 10 lat od odejścia Glenna Frey'a

Współzałożyciel grupy Glenn Frey zmarł 18 stycznia 2016 roku w wieku 67 lat. Jako przyczynę śmierci podano powikłania związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i zapaleniem płuc.

15 lutego 2016 roku podczas gali Grammy jego koledzy z zespołu: Don Henley, Bernie Leadon, Joe Walsh i Tim Schmidt, którym na scenie towarzyszył długoletni przyjaciel i współpracownik - Jackson Browne oddali mu hołd, wykonując przebój "Take It Easy" The Eagles z 1972 r., którego Frey był współtwórcą.

The Eagles na zawsze zapisali się w historii

Formacja sprzedała ponad 150 mln egzemplarzy płyt na całym świecie. Wylansowali też takie przeboje jak "Hotel California", "Peaceful Easy Feeling", "Already Gone" i "Take It Easy". Większość z tych utworów napisali i skomponowali Frey z Henleyem.