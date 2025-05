Nagła metamorfoza Wiktora Dyduły. Nie da się go rozpoznać!

Wiktor Dyduła, znany z finału 12. edycji "The Voice of Poland" oraz hitu "Tam słońce, gdzie my", dokonał diametralnej zmiany wizerunku. Decyzja ta ma związek z symbolicznym zakończeniem roku i była zapowiadana wcześniej, jednak fani nie byli na nią gotowi.