Zmarł Nathan Jerde, perkusista zespołu The Ponys

"Z najcięższymi sercami informujemy, że nasz przyjaciel, członek zespołu i brat odszedł dziś z tego świata" - napisali członkowie The Ponys w poruszającym poście.

Zespół podkreślił nie tylko muzyczny talent Jerdego, ale również jego pasję do sztuki i wyjątkowy charakter: "Nathan był niesamowitym perkusistą i posiadał genialne zdolności artystyczne. Kochał żarty, miał najcieplejsze serce. Podróżowaliśmy razem po świecie, jedliśmy wspaniałe posiłki, poznaliśmy przyjaciół na całe życie. Czasem kłóciliśmy się jak bracia, ale przede wszystkim świetnie się razem bawiliśmy. Nathan, bardzo za tobą tęsknimy."

Kondolencje od wytwórni i fanów

Wyrazy współczucia dla bliskich muzyka złożyły również związane z zespołem wytwórnie - Matador Records oraz In the Red Records, która wydała debiutancki album The Ponys.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni informacją o śmierci Nathana Jerdego" - napisała In the Red. "Był świetnym gościem i znakomitym perkusistą. Powiedzieć, że będzie go brakować, to za mało".

Kariera z The Ponys i poza zespołem

The Ponys powstali w 2001 roku w Chicago z inicjatywy wokalisty i gitarzysty Jereda Gunmere’a. Skład zespołu uzupełniali Melissa Elias (bas), Ian Adams (gitara, instrumenty klawiszowe) oraz Nathan Jerde - wcześniej znany z zespołu The Mushuganas.

Debiutancki album "Laced with Romance” ukazał się w 2004 roku i zwrócił uwagę krytyków. Rok później grupa nagrała kolejny krążek - "Celebration Castle" - współpracując z legendarnym producentem Steve'em Albinim. Trzeci album "Turn the Lights Out", wydany przez Matador Records w 2007 roku, trafił na 39. miejsce listy Heatseekers Albums Billboardu.

Po rozpadzie zespołu w 2007 roku członkowie skupili się na innych projektach. Jerde założył grupę Mother of Tears i dołączył do Tyler Jon Tyler jako basista. The Ponys kilkukrotnie wracali na scenę - w 2009, 2010 i 2016 roku - jednak ostatni koncert zagrali w 2017.

Artysta wizualny i przyjaciel sceny

Poza muzyką Nathan Jerde rozwijał się także jako artysta wizualny, projektując okładki i grafiki dla zespołów takich jak Outer Minds, Mannequin Men czy Choke Chains. W środowisku był znany nie tylko z talentu, ale także z ciepła, serdeczności i poczucia humoru.

Choć jego muzyczna podróż dobiegła końca, pozostawił po sobie dźwięki, obrazy i wspomnienia, które na zawsze pozostaną częścią historii niezależnego rocka.