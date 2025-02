Blues Fighters to poznańska grupa związana ze sceną bluesową. Tworzą ją muzycy dobrze znani fanom tego gatunku: basista Robert Fraska (Hot Water, Boogie Chilli, Żuki Rock'n'Roll Band), perkusista Dariusz Nowicki (Hot Water, Izotop, Boogie Chilli) i gitarzysta Wojciech Kubiak (Brick House i Like The Stones, akustyczny projekt Grzegorza Kupczyka).