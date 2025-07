Jack White po 50 latach ma swój pierwszy telefon. "Jestem niechętnym posiadaczem"

Jack White to nie tylko lider legendarnego duetu The White Stripes, ale także jeden z najbardziej wpływowych muzyków XXI wieku. Wraz z Meg White stworzył surowe, garażowe brzmienie oparte na minimalizmie, bluesie i punkowej energii. Przeboje takie jak "Seven Nation Army", "Fell In Love With A Girl" czy "Dead Leaves and the Dirty Ground" do dziś są hymnami alternatywnego rocka.