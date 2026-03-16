Influencerka i modelka Sandra Kubicka oraz Baron, znany jako muzyk zespołu Afromental i trener formatów "The Voice", podjęli decyzję o rozstaniu w 2024 r. Media już wtedy zaczęły nagłaśniać całą sprawę i śledzić perypetie gwiazdorskiej pary. Byli zakochani, pomimo zapowiedzi rozwodu, podejmowali jeszcze próby ratowania związku - w szczególności ze względu na syna, Leonarda. Na skutek tego do zaplanowanej na maj 2025 r. pierwszej rozprawy nie doszło, bowiem Sandra wycofała swój pozew. Jednak już kilka miesięcy później w sieci znów pojawiły się informacje o planowanej wizycie w sądzie.

Pod koniec listopada ubiegłego roku Kubicka złożyła kolejny pozew, a rozprawa odbyła się w lutym. Influencerka i muzyk zjawili się w sądzie, aby zakończyć swoją relację, a rozpatrzenie ich sprawy trwało zaledwie 15 minut. Emocji jednak nie brakowało - media obiegły wieści o krzykach na korytarzu sądowym. "Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą!" - miał rzucić Baron w kierunku wyraźnie zdenerwowanej modelki, jak przekazywał wtedy informator Pudelka.

Baron i Sandra Kubicka po raz drugi zjawili się w sądzie

Teraz byli zakochani mają za sobą kolejną wizytę na sali sądowej - najprawdopodobniej ostatnią. W poniedziałek, 16 marca, odbyła się druga rozprawa, która przyciągnęła niemniejszą uwagę mediów oraz internautów. Jak donosił Fakt, negocjacje tym razem trwały nieco dłużej, bo dwie godziny. Z kolei informator Pudelka przekazywał, że Baron pojawił się w sądzie w towarzystwie ochroniarza, a Kubickiej nieustannie towarzyszył adwokat. Modelka miała być niezadowolona z obecności paparazzich i reporterów, a do jednego z dziennikarzy podobno zwróciła się z prośbą o opuszczenie budynku.

Po rozprawie byli małżonkowie mieli zaskoczyć wszystkich gestem pojednania. Obecni na miejscu relacjonowali, że Kubicka i Baron przytulili się, sugerując, że rozstanie odbywa się na koleżeńskich warunkach.

Sandra Kubicka poinformowała w mediach społecznościowych o zakończeniu sprawy rozwodowej

"Już po wszystkim. Jestem wolna" - miała wygłosić po wyjściu z sądu modelka, cytowana przez Fakt.

W mediach społecznościowych Kubickiej również nie zabrakło komentarza do całej sprawy. Influencerka prędko poinformowała swoich obserwatorów o tym, że jej sprawa rozwodowa dobiegła końca. "Już po wszystkim. Koniec cyrków" - podsumowała wymownie w relacji na swoim Instagramie.

