Wraz z końcem stycznia Ryszard Rynkowski powrócił na scenę po dłuższej przerwie. Problemy z prawem, związane z wypadkiem samochodowym, do którego doprowadził piosenkarz prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości, oraz śmierć ukochanej żony, Edyty, sprawiły, że artysta na pewien czas odsunął się w cień. Po serii trudnych zdarzeń, 31 stycznia, zaśpiewał dla publiczności w Centrum Kultury w Pruszkowie. Ze sceny informował wówczas o swoim kiepskim stanie zdrowotnym - wokalista ma mieć problemy z poruszaniem się. Co więcej, po godzinie występ niespodziewanie przerwano.

Niedługo później media obiegła informacja o odwołaniu kolejnego, zaplanowanego na 1 lutego, koncertu Rynkowskiego. "Podjęliśmy decyzję o wyznaczeniu nowego terminu koncertu w Tomaszowie Mazowieckim. (...) Zakupione bilety zachowają ważność, ale oczywiście - ci widzowie, którzy będą chcieli je zwrócić, będą mieli do tego prawo" - przekazywał wówczas do mediów Edwin Grelow z zarządu Fundacji Unikultura, organizującej występy kultowego piosenkarza. Wydarzenie przeniesione zostało na 22 listopada 2026 r.

Ryszard Rynkowski odwołuje kolejne koncerty. "Ze względu na stan zdrowia"

W kalendarzu artysty w najbliższych tygodniach zaplanowane były koncerty w Warszawie (22 marca), we Włocławku (20 kwietnia) i w Piotrkowie Trybunalskim (27 kwietnia). Teraz okazało się, że sprzedaż biletów na owe wydarzenia została całkowicie wstrzymana. Oznacza to, że artysta zmuszony był przełożyć lub całkowicie anulować kolejne występy.

Sam Rynkowski, jak i jego przedstawiciele, nie zabrali jeszcze głosu w tej sprawie. Plejada natomiast dotarła do właścicieli miejsc, w których zorganizowane miały zostać koncerty. Potwierdzili oni doniesienia i wyjaśnili, co stoi za nagłą decyzją autora hitu "Dziewczyny lubią brąz".

"Koncert został odwołany przez organizatora. To miał być wynajem sali, więc tego nie organizowaliśmy. Ze względu na stan zdrowia Ryszarda Rynkowskiego został odwołany. Taką mam informację i tylko tyle" - powiedział przedstawiciel warszawskiego Domu Kultury ŚWIT. Dodał on także, że wydarzenie nie zostanie przeniesione na inny termin.

"Został odwołany, ponieważ wcześniej był przeniesiony z października, więc jeśli już jest drugi raz odwoływany, to raczej się już nie odbędzie" - podkreślił mężczyzna.

Koncert Rynkowskiego w Piotrkowie Trybunalskim również stanął pod znakiem zapytania. Choć z pewnością nie odbędzie się w kwietniu, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury nie wiedzą jeszcze, czy artysta zdecyduje się przełożyć show. "Koncert nie odbędzie się. Został na razie wstrzymany i nie wiadomo, co będzie dalej. To jest wynajęcie, więc na razie tylko taką informację mamy. Jak to się dalej potoczy, to będziemy na pewno informować" - przekazano Plejadzie.

