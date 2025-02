U Davida Johansena zdiagnozowano chorobę nowotworową w IV stadium oraz guza mózgu. Informację o stanie zdrowia 75-letniego wokalisty przekazała jego córka Leah Hennessey, która ogłosiła szczegóły internetowej zbiórki.

Okazało się, że stan rockmana znacznie się pogorszył po jego upadku pod koniec 2024 r. Obecnie muzyk jest przykuty do łóżka i wymaga całodobowej opieki.

David Johansen jest poważnie chory. Córka ujawnia szczegóły

"Nigdy nie ujawniał publicznie swojej diagnozy, on i moja matka Mara [Hennessey, od 2013 r. żona wokalisty] są osobami bardzo dbającymi o prywatność, ale czujemy się zobowiązani podzielić tą informacją ze względu na coraz poważniejsze finansowe wyzwania przed którymi stanęła nasza rodzina" - czytamy.

"Choć David nadal jest zabawny i mądry, jest fizycznie osłabiony, a opieka nad nim przekracza to, co jesteśmy w stanie zapewnić bez specjalistycznej, profesjonalnej pomocy" - dodaje córka Davida Johansena.

Z oczywistych względów, stan wokalisty uniemożliwia mu również występy na scenie. Fundusze ze zbiórki mają zostać przekazane na zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej, fizjoterapii i pokrycie codziennych kosztów.

New York Dolls - pierwsza prawdziwa grupa punkowa

Grupa New York Dolls powstała w 1971 roku, a pierwszy poważny skład tworzyli: David Johansen (wokal), Sylvain Sylvain (gitara), Johnny Thunders (gitara), Arthur Kane (bas) i Billy Murcia (perkusja). Działający do rozpadu w 1976 r. zespół często jest uważany za pierwszą prawdziwą grupę punkową. New York Dolls okazali się wpływową formacją, która "przygotowała grunt pod nadejście ruchu punk pięć lat później". Inspirowali m.in. The Damned czy SexPistols.

Ich debiutancki album z 1973 roku znalazł się na liście 500 największych albumów wszech czasów magazynu "Rolling Stone", choć nie był hitem w momencie wydania.

W czerwcu 2004 r. za sprawą Morrisseya z The Smiths (wielkiego fana New York Dolls) doszło do reaktywacji grupy z udziałem trójki żyjących wówczas muzyków oryginalnego składu (Johansen, Sylvain i Kane). Raptem miesiąc później na białaczkę zmarł Arthur Kane. David Johansen i Sylvain Sylvain z udziałem nowych muzyków zdecydowali się kontynuować działalność pod szyldem New York Dolls - do 2011 r. ukazały się jeszcze trzy studyjne płyty.

Liderzy zajęli się swoimi solowymi projektami - wokalista nagrywał m.in. jako Buster Poindexter, a także z bluesowo-folkową grupą The Harry Smiths. David Johansen zajmował się także aktorstwem, grając w filmach (m.in. "Wigilijny show" u boku Billa Murraya, "Let It Ride" z Richardem Dreyfussem) i telewizji. W kwietniu 2023 r. pojawił się nakręcony przez Martina Scorsese dokumentalny film poświęcony wokaliście - "Personality Crisis: One Night Only".

W styczniu 2021 r. po kilkuletniej walce z rakiem zmarł Sylvain Sylvain, ostatecznie rozwiewając nadzieje na powrót New York Dolls. Od tego czasu David Johansen pozostaje jedynym żyjącym muzykiem klasycznego składu tej grupy.