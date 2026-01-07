Aż chciałoby się napisać, że bracia Kacperczyk przeżywają ostatnio renesans swojej twórczości, tyle że… nigdy o nich nie zapomniano. Wydane na początku tego roku "MAMONY MILION" już dały do zrozumienia, że 2025 będzie ich. Przepiękna ballada, przepełniona emocjami, typowa już dla Kacperczyków, zrobiła niemałe zamieszanie - sam też pamiętam jak pięknie wybrzmiała na ubiegłorocznych Fryderykach.

Później w maju zaskoczyli genialną "MOJĄ WINĄ" z Kukonem, ogłaszając swój udział w ZORZY, z projektem specjalnym ze wspomnianym raperem. Sam numer, momentami zakrawający wręcz o post-punk, to nie pierwsze ciągoty Kacperczyków do takich brzmień (wystarczy przypomnieć "Zimne morze" z Hotelu Maffija 3). Dziwię się natomiast, że finalnie numer znalazł się na krążku, który raczej spójnie stara się iść nieco bardziej w pop-alternatywne brzmienia (jak "NIC NIE JEST NA ZAWSZE" czy "BRACIAKI DWA") niż eksperymentalny i zróżnicowany album. Natomiast warto podkreślić jeszcze raz, że sama w sobie "MOJA WINA" jest świetna i niech żałują wszyscy ci, którzy nie mieli okazji usłyszeć jej na żywo na festiwalu Dawida Podsiadły.

W połowie wakacji nie obeszło się bez letniaka - czyli "WIATR", który zaskoczył gościnnym udziałem Kayah i Huberta.. Choć sam podkład z początku przypomina mi "Michael Essien Birthday Party" od Taco Hemingway'a, to szybko refren i zwrotka Huberta. sprawia, że numer skręca w niezwykle charakterną biesiadną stronę, w której Kayah odnalazła się jak mało kto. Do tego sama produkcja nie jest tak banalna, jak w większości numerów, które podbijają wakacyjne listy przebojów. Muszę też dodać, że folklor bijący z tego singla jest niezwykle uzależniający i oby więcej takich numerów w polskiej (szeroko rozumianej) alternatywie.

Tych gości, którzy finalnie pojawili się na krążku jest całkiem sporo, jednocześnie bez zbędnego poczucia przesytu. Oprócz wspomnianych już, dorzucić trzeba Darię Zawiałow, która dograła się do ostatniego z singli - "GDZIE TRAFIA MIŁOŚĆ, GDY UMIERA", Frank Leen'a do "LISTY DO M. (17.10.2045)" oraz Vito Bambino, który gościnnie pojawił się na "MAM TALENT". Jeżeli ktokolwiek miał jeszcze wątpliwości, czy dalsza przynależność Braciaków do SBM sprawi, że nieco bardziej zrobią ukłon w stronę rapu, to mógł się naprawdę rozczarować. Kacperczyki tymi numerami utwierdzają swoją pozycję w polskim popie, z domieszką indie i alternatywy - i wydaje mi się to być najlepszym ruchem, jaki mogli zrobić, bo muzycznie to broni się samo.

Jednak coś, co wyróżnia ich na tle innych twórców, to wyjątkowo ciekawe zabiegi liryczne - "Wczoraj rzuciłem palenie; Z szóstego piętra, długo spadało na ziemię" czy "Maciej musiał ulokować gdzieś kapitał" (obydwa pochodzące z "ŚRÓDMIEŚCIE POŁUDNIE"). Można wręcz powiedzieć, że to już staje się wizytówką Kacperczyków, która dość jasno i grubą kreską odróżnia ich od większości twórców polskiego popu. Dalej teksty w numerach to coś, na co stawiają szczególny nacisk, nie wspominając już o braku ghostwriterów.

"WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK" to album, który podobnie jak poprzednie, dość mocno i sprawnie operuje nostalgią, natomiast usłyszeć tutaj możemy w końcu dojrzałość, o którą może nieco ciężej było przy poprzednich wydawnictwach. Choć brakuje pojedynczych hitów (jak "Sebiksy" i "Artysta z ASP" z "Kryzysu Wieku Wczesnego" czy "Jakbym zjadł mentosy i popił je colą" z "Pokolenia Końca Świata"), to kolektywnie jest to zdecydowanie najlepszy krążek z dotychczasowego dorobku Kacperczyków. Mam nadzieję, że nie zejdą z tej obranej przez nich samych drogi i będą wierni swoim alternatywnym brzmieniom, bo nic nie trafia lepiej do słuchaczy, niż autentyczność.

9/10

Thomas Anders na Sylwestrowej Mocy Przebojów. Gwiazdor zachwyci toruńską publiczność INTERIA.PL