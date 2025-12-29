Każdy młody Polak ma ich na swojej playliście. Kim są bracia Kacperczyk?

Zespół Kacperczyk tworzą bracia: Maciej Kacperczyk, urodzony 22 stycznia 1998 roku, oraz Paweł Kacperczyk, który przyszedł na świat 29 października 1999 roku. Maciej pełni w duecie rolę wokalisty i autora tekstów, Paweł odpowiada przede wszystkim za produkcję muzyczną. Obaj pochodzą z Lublina, co niejednokrotnie znajduje odzwierciedlenie w ich twórczości. Muzyką interesowali się od najmłodszych lat, jednak ich droga nie była oparta na klasycznej edukacji muzycznej.

"Na samym początku byliśmy totalnymi samoukami. W pewnym momencie faktycznie chodziłem na lekcje gry do domu kultury i uczyłem się grać klasycznie z nut, ale nieszczególnie mnie to interesowało. Dzisiaj trochę żałuję, że nie umiem ich czytać, choć z drugiej strony nie chodzi o to, aby nasza muzyka była jakaś 'kwadratowa'" - mówił Maciej w rozmowie z estradaistudio.pl.

Od Suumoo do SBM Label

Zanim bracia zaczęli funkcjonować jako Kacperczyk, występowali pod nazwą Suumoo. Już wtedy pojawiali się na dużych scenach festiwalowych, takich jak Spring Break, Open'er Festival czy Orange Warsaw Festival. Po zakończeniu współpracy z producentem Borysem Kunkiewiczem, na przełomie 2017 i 2018 roku, zdecydowali się na zmianę nazwy projektu i nowy etap działalności.

Przełomem okazał się rok 2019, kiedy duet związał się z wytwórnią SBM Label. W tym samym czasie bracia wzięli udział w dwóch edycjach projektu "Hotel Maffija", co znacząco zwiększyło ich rozpoznawalność.

Iggy Pop i internetowy rozgłos

Szerokim echem odbiła się także historia związana z singlem "IGGY". Utwór został zauważony przez Iggy'ego Popa, który udostępnił go w swoich mediach społecznościowych, a następnie zaprezentował w autorskiej audycji radiowej. Dla polskiego duetu był to jeden z pierwszych sygnałów międzynarodowego zainteresowania ich twórczością.

Równolegle rosła popularność zespołu w internecie. Utwór "Jakbym zjadł mentosy i popił je colą", wydany w 2021 roku, przekroczył 9 milionów wyświetleń na YouTube i stał się viralem na TikToku. Wśród najbardziej rozpoznawalnych nagrań Kacperczyków znalazły się również m.in. "Sebiksy" (nagrane z Julią Wieniawą) oraz "IGGY".

Albumy i życie prywatne braci Kacperczyk

Debiutancki album "Sztuki piękne" ukazał się tuż przed pandemią i zadebiutował na 20. miejscu listy sprzedaży OLIS. Kolejne wydawnictwa - "Kryzys wieku wczesnego" oraz "Pokolenie końca świata" - ugruntowały pozycję zespołu jako jednego z ważniejszych głosów młodego pokolenia.

W październiku premierę miała czwarta płyta braci, zatytułowana "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk". Intensywna praca nad muzyką oraz częste koncerty sprawiły jednak, że ich życie prywatne zeszło na dalszy plan.

"Sytuacja nasza wygląda tak, to jest też coś, nad czym musimy trochę popracować, że nie mamy za bardzo życia prywatnego, niestety" - mówił Maciej Kacperczyk na antenie RMF FM. Paweł dodał: "Pasja jest twoją pracą, to łatwo, żeby cię pochłonęła. Artyści podkreślają, że niemal nie bywają w domu, a ich życie prywatne w praktyce sprowadza się do pracy". Maciej podsumował: "Nasze życie prywatne to jest po prostu praca nasza".

Na przestrzeni lat duet współpracował m.in. z Julią Wieniawą, Janem-Rapowanie, Ralphem Kamińskim, Ten Typ Mesem, Białasem oraz Arturem Rojkiem.

"Gość Wydarzeń". Muniek o alkoholu w święta: Oduczyłem się, na Wigilii zero Polsat News