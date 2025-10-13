Rawa Blues Festival 2025 za nami. Co wydarzyło się w Spodku?

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Za nami kolejna edycja Rawa Blues Festival, która do Spodka w Katowicach ściągnęła polskie i zagraniczne gwiazdy tego gatunku. "Trzeba dojrzeć do tej muzyki. Nie tylko polubić, ale wyćwiczyć. Dla przykładu B.B. King grał trzy dźwięki, ale nikt inny nie potrafił ich tak zagrać" - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" Irek Dudek, pomysłodawca i dyrektor artystyczny imprezy.

Ireneusz Dudek podczas Rawy Blues 2025 wystąpił pod szyldem Dudek Super Harp
Ireneusz Dudek podczas Rawy Blues 2025 wystąpił pod szyldem Dudek Super HarpRobert WilkINTERIA.PL

Historia Rawa Blues Festival sięga 1981 roku. Pomysłodawcą wydarzenia jest Irek Dudek. Przez pierwsze 10 lat festiwal polegał na sesjach bluesowych w różnych miejscach. Dopiero w latach 90. zyskał miano międzynarodowego spotkania, a dziś jest największym na świecie bluesowym widowiskiem pod dachem.

Sukces festiwalu częściowo opiera się na jego przystępności i rodzinnej atmosferze. Dzieci do 15. roku życia i osoby niepełnosprawne mogą cieszyć się z wydarzenia zupełnie za darmo. Co więcej, na terenie imprezy panuje zakaz sprzedaży alkoholu, co znacząco zwiększa komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Zobacz również:

Shakin' Dudi i Jan Borysewicz podczas Rawa Blues Festival 2024 w katowickim Spodku
Rawa Blues Festival

Rawa Blues Festival 2024: "Święto Bluesa po raz 42." [RELACJA]

Rafał Samborski

    Rawa Blues Festival 2025: Kto zagrał w Spodku?

    W tym roku na bocznej scenie pojawili się Caroline & The Lucky Ones, Koher, Krem, Rusty Pine i Vibe Brothers Band.

    Z kolei występy na dużej scenie rozpoczęli L.R. Phoenix, Free Blues Band, Stonage Full Of Sun, Coffee Experiment i Adam Kulisz Blues Session.

    Największą gwiazdą tegorocznej odsłony była Amerykanka Shemekia Copeland. Córka bluesmana Johnny'ego Copelanda ma w dorobku m.in. trzy nominacje do nagrody Grammy i dziewięć statuetek Blues Music Awards. Shemekia w swojej twórczości łączy blues z soulem, gospel i amerykańską tradycją.

    Poza nią wystąpili również Tommy Castro & The Painkillers, Eric Sardinas oraz dyrektor Rawy, tym razem pod szyldem Dudek Super Harp.

    "Próbuję co roku grać coś innego. Teraz powracam do prostej formy, usiądę na scenie po Castro i zagram na harmonijce sam - grając i śpiewając, aby przybliżyć, jak kiedyś mogło być w Memphis, gdzie chłop wyskakiwał przed chałupę i sobie grał. Ludzie usłyszą, co można wydobyć z tego instrumentu" - zapowiadał Irek Dudek w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

    Podczas festiwalu uczestnicy mogli odwiedzić także m.in.wystawę poświęconą gatunkom bluesa, wystawę motocykli Harley-Davidson czy wystawę gitar. Koncerty prowadzili Jan Chojnacki i Marek Jakubowski.

    Margaret nie mogła powstrzymać łez podczas Bitwy w "The Voice of Poland"TVP

    Najnowsze