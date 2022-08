Earth Festival 2022 to przede wszystkim dobra muzyka w wykonaniu największych polskich gwiazd. W tym roku wystąpi w sumie ponad 30 wykonawców, emocji i dobrej muzyki będzie więc co nie miara.

Piątkowy koncert "Zalewski i Przyjaciele" zbudowany był wokół czterech żywiołów - ziemi, powietrza, ognia i wody. Krzysztof Zalewski zaprosił na scenę przyjaciół, którym troska o ziemię jest szczególnie bliska, a ekologia to ich styl życia.

Na scenie pojawili się siostry Natalia i Paulina Przybysz, Katarzyna Nosowska, Natalia Szroeder, Brodka, Grubson, Igo i Andrzej Smolik.

Natalia Szroeder o ekologii: Robię to, co jest w zakresie moich możliwości

Natalia Szroeder podczas koncertu wykonała z Krzysztofem Zalewskim przebój "Miłość Miłość". Wokalistka w rozmowie z Interią podzieliła się swoimi wrażeniami z występu.

- Bardzo lubię śpiewać z Krzyśkiem i to już jest któraś nasza wielka przyjemność, że mogliśmy wystąpić razem, więc bardzo się z tego cieszę. Bardzo lubię utwór, to moja ulubiona piosenka Zalewskiego, więc mam nadzieję, że wyszło git, bo ja się czułam świetnie - mówiła.

Szroeder wypowiedziała się również na temat tego, jak możemy wszyscy dbać o środowisko i sprawić, aby nasza planeta była lepszym miejscem do życia.



- Nie można zapominać o tym, że świat składa się z jednostek. Może nam wydawać się, że nasz jeden mały gest nie ma w globalnym znaczeniu swojego udziału, ale tak nie jest. Zaczynając od najbardziej prozaicznych rzeczy, takich jak chociażby segregacja śmieci, o której dużo się mówi. Czasami nam się wydaje, że jak ja tego nie zrobię tego, to nic się nie stanie, a jednak ma to bardzo duży wpływ. Staram się patrzyć na siebie i robić to, co jest w zakresie moich możliwości - opowiadała.

Transmisja Earth Festivalu 2022 od piątku do niedzieli, 19-21 sierpnia, od godziny 20:00, na antenie Polsatu. Wstęp na wszystkie trzy koncerty na terenie Term Uniejów oraz na teren ekomiasteczka jest bezpłatny.