Earth Festival Uniejów 2021. Robert Gawliński (Wilki): Czasu jest naprawdę mało

Koncert "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" to widowisko będące zwieńczeniem dwudniowego Earth Festivalu w Uniejowie, odbywającego się w dniach 21-22 sierpnia, organizowanego dzięki inicjatywie For Earth For Us we współpracy z m.in. Telewizją Polsat, Stowarzyszeniem Program Czysta Polska oraz Uzdrowiskiem Termalnym Uniejów i Termami Uniejów.

Na scenie wystąpią gwiazdy, którym bliskie są działania na rzecz ochrony środowiska. Ideą wydarzenia jest inspirowanie oraz uświadamianie społeczeństwa jak w prosty sposób można wprowadzić zmiany na lepsze, dla dobra naszej planety i przyszłych pokoleń.

Robert Gawliński (Wilki): Czasu jest naprawdę mało

Jedną z gwiazd będzie zespół Wilki, na czele którego nieprzerwanie stoi Robert Gawliński.

- Oczywiście trzeba robić takie imprezy i pokazywać "możnowładcom" naszej Ziemi, że to jest poważny problem, ale z drugiej strony, przecież oni dobrze o tym wiedzą i nic nie robią. Jestem za tym, żeby grać koncerty, robić happeningi i zwracać uwagę ludzi na problem, bo zobacz, co się dzieje... Płonie południowa Europa, przetaczają się tornada, a ludzie nic nie robią. Ale nie ludzie tacy jak my, tylko wielkie korporacje, rządy, politycy. Bo przecież za wycinką lasów stoi jakiś kapitał, ktoś będzie budował fabrykę, ktoś wydał na to zgodę. Na to nie mamy wpływu - podkreśla w rozmowie z Interią.

- Dlatego każdy najdrobniejszy ruch w kierunku ograniczenia szkodliwego działania człowieka jest ważny. Segregujmy śmieci, oszczędzajmy wodę, zrezygnujmy z plastików, torebek jednorazowych, ale też patrzmy politykom na ręce i wywierajmy na nich społeczną presję, bo czasu jest naprawdę mało - dodaje lider Wilków, który ma w dorobku m.in. protest song "Świat to fajne miejsce" i często włącza się w akcje na rzecz zwierząt.

W tym roku myślą przewodnią festiwalu "Earth Festiwal" jest hasło #ZaczynamOdSiebie. Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla Ziemi. Segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i energii, zwracanie uwagi na skład produktów spożywczych - to tylko przykłady prostych działań, które mogą realnie przeciwdziałać postępującym zmianom klimatycznym.

"Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" - kto wystąpi?

Podczas koncertu "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" swoje przeboje w Uniejowie zaśpiewają m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Michał Szpak, Kwiat Jabłoni, Dawid Kwiatkowski, Sylwia Grzeszczak, Roksana Węgiel, Paweł Domagała, Wilki, Golden Life, Enej, Sound'n'Grace i wielu innych.

"Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" - prowadzący, transmisja, gdzie oglądać?

Koncert poprowadzą prezenterzy Polsatu: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna oraz tworzący prywatnie parę Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. Transmisja wydarzenia od godziny 20:00 na antenie Polsatu i Interii.

