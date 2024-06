Przypomnijmy, że w lutym tego roku Katy Perry ogłosiła, że po siedmiu sezonach kończy swoją przygodę z talent show stacji ABC, czyli "Idolem". Wokalistka pożegnała się z widzami w finale 22. sezonu programu, który odbył się w drugiej połowie maja.

Katy Perry ma teraz skupić się na własnej karierze. 12 lipca ukaże się jej pierwszy singel z nowej płyty - "Woman’s World".

Zaskakujące zastępstwo dla Katy Perry? Była trenerka "The Voice" komentuje

W mediach krótko po zakończeniu sezonu "Idola" pojawiły się doniesienia, że miejsce wokalistki może zająć była trenerka "The Voice", Kelly Clarkson. Wokalistka ma z "Idolem" szczególne wspomnienia. Była bowiem pierwszą zwyciężczynią talent show w Stanach Zjednoczonych, co otworzyło jej drogę do wielkiej kariery.

Clarkson została zapytana o wspomniane spekulacje. Wokalistka postawiła sprawę jasno.

"Nie. Nie mogę tego zrobić, bo obiecałam swoim dzieciom, że będę przy nich jak najczęściej tylko mogę. A to znów popchnęłoby mnie do Los Angeles, a przecież dlatego odeszłam z 'The Voice', mimo że uwielbiałam tam pracować. I wciąż tęsknię za tamtą ekipą" - powiedziała Entertainment Tonight.

Przypomnijmy, że w 2023 roku Clarkson postanowiła, że definitywnie żegna się z "The Voice".

"Szczerze mówiąc, często uśmiechałam się tam wbrew sobie, bo w moim życiu było wtedy wiele problemów. W ostatnich latach nauczyłam się wiele o tym, z czym mogę i z czym nie mogę sobie poradzić. Jednym z ważnych etapów w moim życiu było pożegnanie z 'The Voice'" - wspominała.

Dla Clarkson nie była to łatwa decyzja. "Kocham ludzi, z którymi tam pracowałam, jak rodzinę, ale pomyślałam: 'Walczę, nie mogę się uśmiechać. Nie mam ochoty się uśmiechać'" - dodała. "Wiedziałam, że potrzebuje nowego początku i muszę wyprowadzić się z Los Angeles. "Jedyną opcją był Nowy Jork" - mówiła.



W 2018 roku Kelly Clarkson zasiadła w fotelu trenerki "The Voice" i od tamtego czasu była trenerką przez dziewięć edycji programu. Swoją przygodę z show zakończyła na 23. sezonie. Odeszła z formatu wtedy, kiedy głośno żegnany był Blake Shelton.