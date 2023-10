Antoni Zimnal pochodzi z Sosnowca. Od 10 lat gra na skrzypcach, na gitarze, na ukulele, fortepianie, perkusji, a ostatnio najbardziej lubi grać na organach w kościele w swoim mieście.

W "The Voice of Poland" 17-latek zaśpiewał i zagrał na fortepianie przebój "Zabiorę cię dziś na bal" Zbigniewa Wodeckiego. Antoni przekonał do siebie Justynę Steczkowską i Marka Piekarczyka, którzy odwrócili swoje fotele.

"Odwróciłam się, ponieważ piosenka jest bardzo starodawna, a ty zaśpiewałeś to tak jak za czasów, kiedy ja byłam dzieckiem. Tembr twojego głosu jest bardzo ładny, soczysty. Jest kilka pięknych dźwięków i kilka, nad którymi można popracować. Masz dużą wrażliwość i śpiewasz bardzo ładnie" - oceniła Steczkowska, zwracając uwagę na podobieństwo nastolatka do aktora Piotra Adamczyka.



Ostatecznie Antoni Zimnal na swojego trenera wybrał Piekarczyka. Za kulisami młodego uczestnika wspierały m.in. mama i dziewczyna.



Fenomenalny 17-latek podbija "The Voice of Poland"

Podczas bitew w "The Voice of Poland" Zimnal najpierw w tercecie z Mateuszem Warzywodą i Katarzyną Parszutą zachwycił trenera piosenką Ewy Bem "Dzień dobry Mr. Blues", a następnie już przed publicznością i trenerem w duecie z Warzywodą, oczarował wielkim przebojem Piotra Szczepanika "Żółte kalendarze".

Występ młodych wykonawców zrobił ogromne wrażenie na ich trenerze.

"Ojojojoj... Wzruszyłem się. Pięknie to zrobiliście chłopaki. Każdy z was jest całkowicie różny. Macie inne głosy, wygląd, osobowość. Ale razem wyrażacie to samo. Nie wiem, jak mam wybrać, pomóżcie mi" - apelował do swoich kolegów.

"Pokazaliście dużo klasy wokalnej. Zmierzenie się z taką perłą, to świetny wybór Marka" - komentował Baron.



"Dzisiaj się już nie śpiewa takich piosenek, a do zaśpiewania takiej piosenki trzeba mieć w sobie olbrzymią muzykalność. To było dobre wykonanie, ale nie na tyle, na ile potrzebuje ta piosenka" - stwierdziła Justyna Steczkowska.



Wideo Antoni Zimnal | „Zabiorę Cię dziś na bal” | Przesłuchania w ciemno | The Voice of Poland 14

Antoni Zimnal wystąpi w odcinkach na żywo w "The Voice of Poland". "Dżentelmen", "Nowy Wodecki"

Piekarczyk ostatecznie postawił na Zimnala, a ten poradził sobie na tyle dobrze w nokaucie, że trener zaprosił go do odcinków na żywo. W nokaucie wykonał wielki przebój Alicji Majewskiej "Jeszcze się tam żagiel bieli" i zachwycił widzów oraz trenerów.

Zdaniem fanów programu 17-latek może być jednym z faworytów do wygranej całego talent show. Pod postem z jego zdjęciem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy, w których internauci wróżyli mu sukces w "The Voice of Poland".

"Dla mnie współczesny Zbigniew Wodecki, brakuje już takich głosów. Powodzenia Antek", "Taki dżentelmen starej daty z błyskiem w oku. Brawo!", "Piękny głos" - pisali widzowie.