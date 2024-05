21 maja poznaliśmy zwycięzcę 25. edycji "The Voice" w Stanach Zjednoczonych. Cały program wygrał podopieczny Reby McEntire - Asher Havon. W nagrodę otrzymał 100 tys. dolarów oraz możliwość podpisania profesjonalnego kontraktu z dużą wytwórnią płytową.

Przypomnijmy, że trenerami 25. sezonu byli: McEntire, John Legend, Chance The Rapper oraz duet Dan + Shay (po raz pierwszy w USA pojawił się podwójny fotel, który w Polsce od dawna znamy z Baronem i Tomsonem z Afromental).

Reklama

Rewolucja na krzesłach w "The Voice". Kto odchodzi z programu?

Jeszcze zanim obecny sezon dobiegł końca, stacja NBC ujawniła, kto pojawi się w kolejnej odsłonie uwielbianego przez widzów programu. Swoje stanowisko utrzymała jedynie gwiazda country Reba McEntire, która w "The Voice" zastąpiła po 23 edycjach idola publiczności Blake'a Sheltona.

Do show wróci też żona Sheltona - Gwen Stefani z grupy No Doubt. Wokalistka zasiadała w składzie jury w 7., 9., 12., 17., 19., 22. i 24. edycji. Dłuższym stażem mogą się pochwalić jeszcze Adam Levine (Maroon 5), Kelly Clarkson i John Legend.

Całkowitymi debiutantami w amerykańskim "The Voice" będą gwiazdor rapu Snoop Dogg oraz kanadyjski wokalista Michael Buble.

John Legend żegna się z "The Voice". Ujawnił powody

Z programem na przynajmniej sezon żegna się John Legend. Wokalista w rozmowie z "Entertainment Tonight" zdradził powody rezygnacji z funkcji trenera.

"Zawsze się dużo u nas dzieje. Tego lata będą dawał dużo koncertów, a do tego będę podróżował za granicę" - mówił autor przeboju "All of Me". "Wrócę... Gdybym tylko naprawdę zrobił sobie przerwę" - żartował gwiazdor, komentując swój napięty grafik.

Przy okazji Legend ocenił zatrudnienie nowych trenerów - Michaela Bubble oraz Snoop Dogga.

"To ekscytujące, że marka taka jak 'The Voice' włącza nowe osoby do rodziny programu. Zaproszenie Snoopa, który był z nami wcześniej jako mentor, ożywczo wpłynie na cały format. Jesteśmy na antenie od 25 sezonów i jedynym sposobem na zachowanie świeżości jest wprowadzanie do programu nowych trenerów. Myślę, że Snoop i Michael poradzą sobie bardzo dobrze - dodał.

26. sezon "The Voice" w Stanach Zjednoczonych zadebiutować ma na antenie NBC jesienią 2024 roku.