W sobotę zobaczyliśmy pierwszy odcinek 15. edycja "The Voice of Poland". Program przeszedł spore zmiany - uczestników oceniają Lanberry, Tomson i Baron z Afromental, Michał Szpak i Kuba Badach. Prowadzącymi zostali Paulina Chylewska i Maciej Musiał.

W ostatnim czasie głośno było szczególnie o konflikcie pomiędzy wracającym po latach do "The Voice of Poland" Michałem Szpakiem (ma za sobą cztery edycje w czerwonym fotelu) i debiutującym w roli trenera Kubą Badachem. W plotkarskich mediach mogliśmy przeczytać, że panowie wręcz działają sobie na nerwy.

Z zapowiedzi wynikało, że słownych przepychanek między tymi trenerami nie zabraknie. Niektóre docinki Szpaka wywołały wręcz oburzenie wśród widzów.

"Poziom wypowiedzi i zaczepek Michała Szpaka obraża widza", "Szpak i Lanberry do odstrzału!", "Michał Szpak zamknij dziób i nie kozacz :) Szkoda że jego tak nie powitali w jego debiucie w The Voice", "Zróbcie coś z p. Szpakiem - trochę szacunku do drugiego człowieka" - czytamy w komentarzach.

Sami trenerzy podkreślali oficjalnie, że bardzo się lubią, a docinki są elementem konwencji programu.



Jak wypadł Kuba Badach w debiucie w "The Voice of Poland"?

Sporo komentarzy pojawiło się na temat nowego trenera.

"Lubię Badacha ale jako juror nie za bardzo. Mogła być Cleo", "Kuba nie pasuje tam", "Kuba bardzo spięty, ale się rozkręci", "Kuba Badach nie ma w ogóle pewności siebie - jest nieco irytująco ciapowaty", "Trenerzy dają radę - poza Badachem, który jest nudny i nie ma poczucia humoru", "Nieporozumieniem jest Badach w jury" - narzekają niektórzy internauci we wpisach na facebookowym profilu programu.

Inni bronią Badacha za jego merytoryczne uwagi, dodając, że w poprzednich edycjach również mocno krytykowani byli inni debiutujący trenerzy.



