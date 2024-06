21 maja poznaliśmy zwycięzcę 25. edycji "The Voice" w Stanach Zjednoczonych. Cały program wygrał podopieczny Reby McEntire - Asher Havon. W nagrodę otrzymał 100 tys. dolarów oraz możliwość podpisania profesjonalnego kontraktu z dużą wytwórnią płytową.



Przypomnijmy, że trenerami 25. sezonu byli: McEntire, John Legend, Chance The Rapper oraz duet Dan + Shay (po raz pierwszy w USA pojawił się podwójny fotel, który w Polsce od dawna znamy z Baronem i Tomsonem z Afromental).

Reklama

Jeszcze zanim sezon dobiegł końca, stacja NBC ujawniła, kto pojawi się w kolejnej odsłonie uwielbianego przez widzów programu. Swoje stanowisko utrzymała jedynie gwiazda country Reba McEntire, która w "The Voice" zastąpiła po 23 edycjach idola publiczności Blake'a Sheltona.

Do show wróci też żona Sheltona - Gwen Stefani z grupy No Doubt. Wokalistka zasiadała w składzie jury w 7., 9., 12., 17., 19., 22. i 24. edycji. Dłuższym stażem mogą się pochwalić jeszcze Adam Levine (Maroon 5), Kelly Clarkson i John Legend.

Całkowitymi debiutantami w amerykańskim "The Voice" będą gwiazdor rapu Snoop Dogg oraz kanadyjski wokalista Michael Buble.

Kolejne zmiany w "The Voice"! Ogłosili wielki powrót na sezon w 2025 roku

Stacja NBC już w czerwcu postanowiła sprawić widzom kolejną niespodziankę. Najpierw ogłosiła, że wkrótce poznamy trenerów 27. sezonu "The Voice", dzień później potwierdzono pełen skład programu.



Zdjęcie Adam Levine na fotelu "The Voice" / Trae Patton/NBC / Getty Images

Największą sensacją jest powrót do programu uwielbianego przez widzów wokalisty Maroon 5, Adama Levine'a. W portalu X produkcja programu zamieściła film, w którym gwiazdor zapowiada swój powrót, poprzedziło to pokazanie dziesiątek komentarzy, gdzie domagano się jego powrotu na stanowisko trenera (jeden z nich należał do Blake'a Sheltona).

"Wracamy. Ja wracam, o to mi chodziło. Sezon 27. - tak, wracam. Jestem podekscytowany. Nie mogę się doczekać. Jestem wypoczęty i gotów do pracy. Czuję ekscytację, będzie świetnie, będzie wspaniale. Wraca drużyna Adama, już mi przykro z powodu reszty" - stwierdził.

To jednak nie koniec. W składzie trenerskim pojawi się też Michael Buble, debiutantka na tym stanowisku, gwiazda młodego pokolenia country Kelsea Ballerini oraz inny weteran "The Voice" - John Legend.

Adam Levine był trenerem programu w sezonach 1-16. John Legend piastował to samo stanowisko w edycjach 16-22 oraz 24-25. Emisja 27. sezonu nastąpi wiosną 2025 roku.