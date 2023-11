Baron szykuje się do bycia ojcem! W "The Voice of Poland" zdradził zaskakujące szczegóły

Oprac.: Daniel Kiełbasa Voice Of Poland

W trakcie wielogodzinnych nagrań "The Voice of Poland", trenerzy rozmawiają nie tylko o uczestnikach i muzyce, ale dzielą się także życiowymi refleksjami. Jednym z częściej powracających tematów poruszanych w tej edycji jest... ojcostwo Barona. Co o tacierzyństwie sądzi sam muzyk będący w szczęśliwym związku z Sandrą Kubicką?

Baron zaskoczył wyznaniem w "The Voice of Poland" /Artur Zawadzki /Reporter