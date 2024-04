"Dotarło do mnie, że spełniłam swoje największe marzenie w życiu, a przede wszystkim udało mi się w końcu uwierzyć w siebie" - wyznała chwilę po ogłoszeniu wyników szóstej edycji "The Voice Kids" Martyna Gąsak.

Kim jest zwyciężczyni szóstej edycji "The Voice Kids" - Martyna Gąsak?

Przygodę ze śpiewem rozpoczęła już w przedszkolu, a na scenie zadebiutowała w wieku 6 lat w konkursie "Jedzie pociąg z daleka" Ryszarda Rynkowskiego, zdobywając tam pierwsze miejsce. Później swoje umiejętności wokalne rozwijała w elbląskim studiu wokalnym. Poza śpiewem interesuje się wizażem i w wolnym czasie tworzy kolorowe makijaże. Jej ulubiony przedmiot szkolny to biologia, a swoją wiedzę poszerza podczas zajęć dodatkowych.

Reklama

Jej przygoda w programie TVP rozpoczęła się od piosenki "Never Enough", którą zaprezentowała na przesłuchaniach w ciemno. 14-letnia wtedy Martyna zachwyciła jurorów i trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Już od tamtego momentu była postrzegana jako potencjalna zwyciężczyni "The Voice Kids".

W finale młoda wokalistka podbiła serca widzów i trenerów śpiewając "If I Were a Boy" z repertuaru Beyoncé. O legendarną statuetkę i 50 tysięcy złotych rywalizowała wtedy z ośmioma innymi uczestnikami. Udało jej się zebrać najwięcej głosów od telewidzów i dzięki temu osiągnęła sukces.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Kids": Baron o "bolesnej" walce o miłość TVP

Muzyczne plany młodej wokalistki

Po zakończeniu talent show Martyna opowiadała, jakie są jej dalsze plany muzyczne i co chciałaby osiągnąć. "Moim największym marzeniem jest wydać pierwszy debiutancki album, płynący prosto z mojego serca i opowiadający o całej mojej muzycznej przygodzie, która tak naprawdę dopiero się zaczyna" - wyznała.

19 kwietnia ukazał się debiutancki singiel Martyny Gąsak. Piosenka nosi tytuł "Okej". Wokalistka podzieliła się ze swoimi słuchaczami wrażeniami z wydania swojej pierwszej piosenki. "To niesamowite uczucie móc wydać swoją pierwszą piosenkę! Dziękuję za tak pozytywny odbiór" - napisała na Instagramie. "Widzimy się już niebawem... Przed telewizorami" - dodała, zapowiadając swój powrót do "The Voice Kids".

Finał siódmej edycji programu odbędzie się już w sobotę 27 kwietnia. Z tej okazji do talent show zostało zaproszonych kilku gości specjalnych. Oznacza to wielkie powroty i muzyczne niespodzianki.

Goście specjalni finału "The Voice Kids"

W sobotni wieczór na scenie "The Voice Kids" usłyszymy jeden z najgorętszych duetów ostatnich miesięcy - Oskara Cymsa i Carlę Fernandes. Dodatkowo pojawi się zwycięzca trzeciej edycji programu - Marcin Maciejczak - oraz laureatka poprzedniego sezonu Martyna Gąsak.

Widzów czeka również wyjątkowy występ zwycięzcy czwartej edycji "The Voice Senior" Zbigniewa Zaranka, z uczestnikiem 14. edycji "The Voice of Poland" Damazym Wachułą, oraz Leonem Olkiem, finalistą szóstej edycji "The Voice Kids". Na tym nie koniec muzycznych niespodzianek. Na scenie pojawi się również były trener programu, uwielbiany przez oglądających, który zakończył już swoją przygodę z tym formatem - Dawid Kwiatkowski.