Przypomnijmy, że Emilia Ferenc podczas występu w "The Voice Kids" odwróciła fotel Tomsona i Barona, gdy zobaczyła, że trenerzy chcą ją w swojej drużynie zaczęła płakać.

Członkowie Afromental przez chwilę musieli uspokajać zdenerwowaną uczestniczkę, a gdy to zrobili zaśpiewała dla trenerów jeszcze raz.

Cleo przypomina w "The Voice Kids" o słynnej wpadce Beyonce

Po występie Emilii Cleo opowiedziała o różnych nietypowych momentach na scenie i przypomniała pechowy występ Beyonce sprzed dekady, podczas którego włosy wkręciły jej się w wiatrak, a gwiazda i tak z tego wybrnęła.

Reklama

"Nie ma problemu, żeby na chwilę przerwać, ale trzeba wrócić, a nie odpuszczać do końca i zrobić swoją robotę" - mówił Dawid Kwiatkowski.



Pechowy występ Beyonce sprzed lat. Zaliczyła nietypową wpadkę

Cleo mówiła o występie Beyonce w Montrealu w Kanadzie, który odbył się w lipcu 2013 roku, kiedy podczas światowej trasy koncertowej "Mrs. Carter Show World Tour", wokalistka schodząc do fanów ze sceny, została złapana za włosy przez działający się za nią wiatrak.

Na nagraniu widzimy, jak artystka, niemal bez oznak żadnej paniki, zatrzymała się i poczekała, aż ochroniarze stojący obok niej pomogą jej się wyplątać.

Co więcej gwiazda nawet na chwilę nie przestała śpiewać. Cała sytuacja trwała minutę, a gdy wokalistka została odcięta od wiatraka, otrzymała ogromne owacje.

Sama Beyonce żartowała z całej sytuacji w mediach społecznościowych, przerabiając tekst piosenki "Halo", podczas której utknęła przy wiatraku z "Gravity can't begin / To pull me back to the ground again" na "Gravity can't begin / To pull me out of the fan again". Sprawdź tekst "Halo" w serwisie Teksciory!