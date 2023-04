Martyna Gąsak w bitwach "The Voice Kids" wykonała utwór Cynthii Erivo "Stand Up" razem z Martyną Koszkul i Viktorią Tsariuk. Trenerzy byli pod wrażeniem występu każdej z uczestniczek, jednak Kwiatkowski do dalszego etapu mógł zabrać tylko jedną z nich.

"Swoim głosem mogłabyś przenieść to studio i postawić w Łodzi. Jestem zachwycony, cokolwiek się zaraz stanie ty przenoś tym swoim głosem wszystkie studia w tym kraju" - mówił trener do Gąsak i to właśnie ją zabrał do etapu sing-off.

Tam 13-latka ponownie wykonała utwór "Never Enough" z musicalu "The Greatest Showman" i ponownie zachwyciła trenerów. Ci pożegnali ją owacjami na stojąco. W momencie decyzji każdy z trenerów komplementował wokalistkę.



Martyna Gąsak oczarowała trenerów. Widzowie widzą w niej faworytkę do zwycięstwa!

"Przy trzech osobach miałam totalne ciary, a przy jednej nawet się trochę spłakałam. Do finału szłabym z Miłoszem, Leonem, a ty Martyna, to co zrobiłaś ze mną dzisiaj, to jest coś nieprawdopodobnego. Gdybym mogła, to bym cię teraz ukradła" - komentowała Cleo.



"Chcę powiedzieć jedną rzecz. Wy chłopaki jesteście snajperami i gratulacje, ale to Martyna skradła moje serce, moje emocje, nie miałaś tego okazji usłyszeć, ale po twoim występie powiedziałem, że miałem dreszcze na całym ciele. Jesteś takim zjawiskiem, że nie mogę doczekać się twojego solowego materiału. Fajnie, że przyszłaś do 'The Voice Kids', bo możemy podpisać się troszkę pod ewolucją twojego talentu. Ty sama w sobie jesteś doskonała" - dodał Baron.

"Martyna, jesteś zjawiskiem. Tak wiele razy spotkałem się z pytaniem podczas wywiadów na wasz temat, co jest ważniejsze - talent czy praca. To musi iść w parze i twoją pracę po prostu widać" - podsumował jej występ Dawid Kwiatkowski.

I to właśnie Martynę Gąsak, a także Miłosza Skierskiego i Leona Olka zabrał do finału programu. Ten zaplanowany został na 29 kwietnia. Według widzów faworytką do zwycięstwa jest właśnie 13-letnia Martyna, która olśniła już podczas przesłuchań w ciemno.



