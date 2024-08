W mediach już od dłuższego czasu mówi się o wielu zmianach, które zachodzą w Telewizji Polskiej. Nowe władze stacji przyczyniają się do odświeżenia niektórych formatów, a także wymiany prowadzących oraz jurorów w uwielbianych przez telewidzów programach rozrywkowych i talent show. Decyzje te niekiedy spotykają się z dezaprobatą fanów dotychczasowych prezenterów, jednocześnie będąc miłym zaskoczeniem i dobrą informacją dla tych, którzy na zmiany czekali od długiego czasu.

Jednym z programów TVP, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością jest "The Voice Kids". Format ten ma już za sobą siedem edycji i właśnie rozpoczęły się nagrania do najnowszej - ósmej. Wspomniane zmiany na Woronicza przyniosły zaskakującą rotację. W najnowszym sezonie talent show po raz pierwszy w historii wystąpią dwie prowadzące. Do tej pory gospodarzami dziecięcej, telewizyjnej rywalizacji był duet damsko-męski, jest to więc decyzja z kategorii tych historycznych.

Historyczna zmiana w programie TVP. Tego jeszcze nie było!

Już jakiś czas temu w mediach pojawiły się plotki odnośnie tego, kto wystąpi w "The Voice Kids" w roli nowego prowadzącego. Teraz spekulacje potwierdziły się. Nazwiska nowych prezenterek zostały oficjalnie ogłoszone 19 sierpnia w programie "Pytanie na Śniadanie" przez Martę Surnik. Okazuje się, że już wiosną 2025 r. widzowie TVP będą mogli oglądać na swoich ekranach Paulinę Chylewską oraz Michalinę Sosnę. Nowe prowadzące "The Voice Kids" będą wspierać młodych uczestników w niełatwej rywalizacji.

W ośmioletniej historii programu "The Voice Kids" takie wydarzenie nie miało jeszcze miejsca. Widzowie TVP po raz pierwszy będą mogli zobaczyć kobiecy duet w roli prowadzących. Z kolei w fotelach trenerskich ponownie zasiądą Cleo, Tomson i Baron oraz Natasza Urbańska, która w poprzedniej edycji doprowadziła do zwycięstwa swoją podopieczną Michell Siwak.

Kim są nowe prowadzące "The Voice Kids"? Widzowie doskonale je znają

Paulina Chylewska to uznana w Polsce dziennikarka. Od września będzie ona także współprowadziła 15. edycję "The Voice of Poland". Z kolei drugą z nowych prowadzących dziecięcego talent show widzowie mogą kojarzyć z roli Kamy w kultowym już serialu "M jak miłość".

"Możliwość współprowadzenia 'The Voice Kids' i spotkanie z tyloma uzdolnionymi dziećmi to wyjątkowa przygoda, ale też wyzwanie. Chcę jak najlepiej wspierać te młode talenty, które mają odwagę spełniać swoje marzenia, a wszystkim którzy to robią zawsze mocno kibicuję! Wierzę, że program dostarczy nam wszystkim mnóstwo dobrej energii, fantastycznych, radosnych i wzruszających chwil. 'The Voice Kids' jest według mnie jednym z tych programów, który może ubarwić naszą codzienność szczerymi, dziecięcymi emocjami, a te zawsze powinniśmy pielęgnować w sobie bez względu na wiek" - opowiada o nowym doświadczeniu Michalina Sosna.