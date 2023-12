Dotychczas organizatorzy Sylwestrowej Mocy Przebojów ujawnili, że w Chorzowie wystąpią m.in. Kayah, Doda, Smolasty, Urszula, Majka Jeżowska, Golec uOrkiestra, Oskar Cyms, Kuba Szmajkowski, Lady Pank, Feel i Dawid Kwiatkowski.

Urszula na łamach Interii podzieliła się krótkim podsumowaniem 2023 r. - Ten rok był bardzo różny. To była amplituda, raz rozczarowania, raz nadzieje, zarówno te piękne chwile, jak i trochę gorsze, ale to jest właśnie fajne. Dzięki tym złym chwilom możemy docenić te dobre. Generalnie był to udany rok - zdradziła wokalistka.

Gwiazda zapytana o to, co przygotowała na Sylwestrową Moc Przebojów i jak będzie wyglądać jej występ w Chorzowie, odpowiedziała - Jak Chorzów, to mecz (śmiech). Na pewno nie zabraknie "Konika...", bo co ja mogę powiedzieć. Bez tego chyba nikt sobie nie wyobraża, że Urszula wychodzi na scenę i tego nie śpiewa w Sylwestra. To jest pewnik, ale resztę zostawmy w formie niespodzianki.

- Cały czas myślimy nad czymś nowym, może nie płytą, ale na pewno nad nowym materiałem. Może nie codziennie, ale bardzo często siedzimy z moim gitarzystą i myślimy nad nowymi piosenkami. To nie jest tak, że gramy tylko to, co zawsze, tylko chcemy mieć coś nowego, chociażby dla samych siebie i dla tych fanów, którzy przychodzą często na moje koncerty - zdradziła Urszula, mówiąc o swoich planach na najbliższe miesiące.

Sylwestrowa Moc Przebojów. Kto wystąpi?

Duety prowadzących tworzyć będą Marcelina Zawadzka (prowadząca programu "Farma") i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Kołodziejska z Radia Zet i aktor Adam Zdrójkowski.

Poza ogłoszonymi do tej pory polskimi artystami, na chorzowskiej scenie pojawią się dwie zagraniczne gwiazdy. Będą to Matteo Bocelli oraz Danzel. Organizatorzy zdradzili również, że podczas imprezy usłyszymy wyjątkowe duety, w tym m.in. Dawida i Michała Kwiatkowskich, Dodę i Smolastego oraz zespół Feel i Clödie.