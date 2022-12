Sylwester Polsatu 2022. Adam Zdrójkowski: Ruszyłem do przodu

Tegoroczną Sylwestrową Moc Przebojów poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyny, Krzysztof Ibisz, Marcelina Zawadzka, Adam Zdrójkowski i Agnieszka Kołodziejska. Scena na Polach Marsowych w Parku Śląskim w Chorzowie przypominać będzie statek kosmiczny, a prowadzący wcielą się w kosmonautów.

"Na pewno ciekawy pod wieloma względami i przełomowy. Ale przede wszystkim był to pierwszy rok od wielu lat, kiedy czułem się dobrze. Ruszyłem do przodu, rozwijam się. A to zdecydowanie fajne uczucie" - mówi o kończącym się 2022 roku Adam Zdrójkowski w rozmowie z POLSAT.PL.

Adam Zdrójkowski o sylwestrze Polsatu: Każdy znajdzie coś dla siebie

22-letni aktor i prezenter (najmłodszy z grona prowadzących sylwestra Polsatu) zdradził, że jest wielkim fanem Igora Herbuta i jego zespołu LemON . Czeka również na występ grupy Enej ("uwielbiam za ich wspaniałą energię") i Dody .

"Line-up koncertu jest bardzo fajny i - co charakterystyczne dla Polsatu - przekrój muzyczny jest naprawdę duży. Od muzyki rozrywkowej, przez bardziej klasyczne przeboje, przy których bawili się nasi rodzice, aż po muzykę młodzieżową dla nastolatków. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie" - podkreśla Zdrójkowski, który w 15. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" (jesień 2021 r.) zajął trzecie miejsce, wygrywając odcinek jako Vanilla Ice .

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie - kto wystąpi?

Polsat już po raz 17. żegnać będzie stary rok, a po raz siódmy korzystać będzie z gościny Śląska.



"Zaśpiewają największe gwiazdy piosenki. Zobaczymy i usłyszymy między innymi Beatę Kozidrak i Bajm , bez których nie sposób wyobrazić sobie tego wieczoru, Dodę, Anię Dąbrowską , która karierę zaczynała przed laty w naszym 'Idolu', gwiazdę młodego pokolenia bryską , zjawiskową Cleo i króla social mediów Dawida Kwiatkowskiego . Będzie z nami jeden z najoryginalniejszych polskich artystów, niesamowity Ralph Kaminski, a także Feel , Grzegorz Hyży , Big Cyc i Lady Pank . Pojawi się również Igor Herbut i zespół Enej , którzy są wierni Polsatowi od czasu swojego zwycięstwa w kultowym 'Must Be The Music. Tylko muzyka' " - zapowiada Nina Terentiew, dyrektor programowa Polsatu.

"A to nie wszystkie atrakcje, jakie czekają Widzów. Już dziś zapraszamy ich do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie karaoke, w którym będą mieli okazję zaśpiewać największe hity koncertu, a oceniać je będą oryginalni wykonawcy tych utworów. Najlepsze wykonanie wyemitujemy w trakcie wieczoru, a wszystkie będzie można obejrzeć w naszych social mediach. Stawiamy na to, by być zawsze na łączach z Widzami, blisko naszej publiczności" - dodaje dyrektor programowa Polsatu.

Nowy rok z Sylwestrem Polsatu!

Na sylwestrowy koncert Polsatu zapraszają Telewizja Polsat i Województwo Śląskie. Współorganizatorami są Park Śląski, Stadion Śląski. Patronami Medialnymi są Radio Zet i Interia.

Sylwestrową Moc Przebojów będzie można oglądać 31 grudnia o 20.00 w Polsacie, Polsacie 2, Polsat News, Polsat Go i Interii.

Specjalny wspólny występ szykują Maryla Rodowicz , Doda i Cleo . Wokalistki wykonają medley przebojów Maryli Rodowicz - "Sing Sing", "Małgośka" oraz "Kolorowe Jarmarki".

Z kolei zagraniczną gwiazdą będzie Michael Patrick Kelly , który popularność zdobył w rodzinnej grupie The Kelly Family .