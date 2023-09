Jeśli spytamy się ludzi, czy uwielbiają jesień, to oczywiście połowa odpowiedzi będzie na nie, ale druga część osób pytanych może zaskakująco odpowiedzieć twierdząco. Oczywiście mamy różne aspekty jesieni. Ta piękna, złota, polska, naznaczona ostatnimi promieniami słońca, muskającymi żółte i czerwone liście. Jest też ta chłodna, mglista i deszczowa odsłona. Ciemno wszędzie, zimno wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Będzie to przegląd jesiennych piosenek. Jedne z nich są ciepłe i nostalgiczne, inne smutne i depresyjne. Krótko mówiąc, każdy znajdzie coś dla siebie.

Reklama

Część pierwsza - złota polska jesień

Sława Przybylska - "Pamiętasz była jesień"

To jedna z tych piosenek, która z pewnością pojawia się muzycznej pamięci starszego pokolenia na myśl o tej porze roku. Napisana 65. lat temu przez Lucjana Kaszyckiego kompozycja do dziś ujmuje swoim delikatnym liryzmem. Mały hotelik "Pod różami", stary portier i pokoik numer 8, stają się tłem dla rosnącego uczucia między dwójką bohaterów. Niestety jesienny wiatr nie przynosi udanego zakończenia tej historii. Rozwiewa romantyczne marzenia niczym liście na ulicy.

Wideo Sława Przybylska - Pamiętasz, była jesień (TVP 1971)

Grzegorz Ciechowski - "Zapachniało jesienią"

Fani Wiedźmina pamiętają pewnie ekranizację Marka Brodzkiego z 2001 roku. Muzykę do obrazu skomponował Grzegorz Ciechowski, w tym nostalgiczną pieśń "Zapachniało jesienią", którą zadumanym głosem wyśpiewuje przy ognisku Jaskier (w tej roli Zbigniew Zamachowski). "Zapachniało powiewem jesieni / Z wiatrem zimnym uleciał słów sens / Tak być musi". W kompozycji pojawia się też wspomnienie zimy i pełne nadziei wiosenne słońce, ale to już temat na inne zestawienie.

Wideo Zapachniało jesienią

Czerwone Gitary - "Barwy jesieni"

Polscy Beatlesi również w swojej twórczości poruszali temat jesieni. Nagranie wydane w 1966 roku, przepięknie opisuje tę porę roku słowami napisanymi przez Marka Gaszyńskiego. Jeśli dodamy do tego urokliwą muzykę autorstwa Seweryna Krajewskiego, otrzymamy jeden z piękniejszych polskich przebojów, przepełniony nostalgią za odchodzącym latem, a jednocześnie ukazujący piękno kolejnej pory roku.

Wideo Czerwone Gitary - Barwy jesieni

Piotr Szczepanik - "Goniąc kormorany"

Trochę przewrotnie - najsłynniejszy wakacyjny hit lat 60. pojawia się w naszym zestawieniu. Oczywiście lato jeszcze trwa w piosence Piotra Szczepanika, ale wszystkie znaki pojawiające się w przyrodzie, opisanej przez autora Andrzeja Tylczyńskiego, zwiastują nadejście jesieni. Za oknami widać szarą mgłę, dni stają się krótsze, a kormorany szykują się do odlotu. Nagranie wydane w 1965 roku nie było pierwszą wersją tej piosenki. Rok wcześniej nagrał ją Krystian Wieczorek, jednak to wykonanie Piotra Szczepanika stało się prawdziwym przebojem w całej Polsce.

Wideo Piotr Szczepanik - Goniąc kormorany [Official Audio]

Czarno Czarni - "Ja kocham jesień"

Topowa propozycja dla wszystkich "jesieniar" pochodzi od grupy Czarno Czarni. To polski zespół, w skład którego wchodzą członkowie Big Cyca i Jarek Janiszewski z zespołu Bielizna. "Ja kocham jesień" to niemal hymn pochwalny dla tej pory roku, który pojawił się w 2017 roku na albumie "Francuska miłość". "Ja kocham jesień / Ty kochasz jesień też / Kochamy jesień / Bo wtedy pada deszcz" wyśpiewuje wokalista grupy, odziany na teledysku w przepiękny prochowiec.

Clip Czarno-Czarni Czarno-Czarni - Ja Kocham Jesień

Część druga - na zachodzie bez zmian, też spadają liście

Guns N’ Roses - "November Rain"

Jak się rozstawać z drugą osobą, to oczywiście najlepiej jesienią. Deszcz jest tylko dodatkową doskonałą scenerią do miłosnej tragedii, a listopadowy deszcz potrafi dać się we znaki. Jeden z największych światowych przebojów o nieodwzajemnionej miłości do dziś jest ikonicznym nagraniem amerykańskiej formacji. Wzmocniony fabularnym teledyskiem, którego nakręcenie kosztowało półtora miliona dolarów, utwór pochodzi z multi platynowego krążka "Use Your Illusion I".

Clip Guns N'Roses November Rain

Death Cab For Cutie - "Autumn Love"

Termin "jesienny romans" jest czasami używany w języku angielskim do opisania romantycznych relacji między starszymi osobami, ale nie takie jest przesłanie piosenki amerykańskiej formacji Death Cab For Cutie. Jej autor Ben Gibbard wykorzystuje jesień jako symbol początku końca związku. Zmiany zachodzące w życiu są ważnym motywem w nagraniu, co wpisuje się w popularny, jesienny motyw przemijania. Utwór pochodzi z wydanego w 2018 roku albumu "Thank You for Today".

Wideo Death Cab for Cutie - "Autumn Love"

John Coltrane & Johnny Hartman - "Autumn Serenade"

"Jesienne pocałunki, o których wiedzieliśmy, że są pięknymi pamiątkami, gdy zatrzymuję się, by przypomnieć sobie, że liście wydają się opadać jak łzy" śpiewa Johnny Hartman w jednej z najpiękniejszych kompozycji nagranych przez genialnego Johna Coltrane’a. Ten utwór wydaje się kwintesencją jesiennego wieczoru, spędzonego pod kocem, kiedy za oknem pada październikowy deszcz. Piosenka zamyka wydany w 1963 album obu muzyków.

Wideo John Coltrane and Johnny Hartman - Autumn Serenade

Simon & Garfunkel - "Leaves That Are Green"

"Czas pędzi / A liście, które są zielone, stają się brązowe / I więdną z wiatrem" słyszymy w nagraniu popularnego w latach 60. duetu Simon & Garfunkel. To kolejne skojarzenie jesieni z okresem przemijania i zadumy. Liryczne spojrzenie na upływający czas oczami młodych, dwudziestoletnich ludzi. Ten nostalgiczny utwór znajdziecie na wydanym w 1966 roku albumie "Sounds of Silence", chociaż jego wczesną wersję można odnaleźć na płycie "The Paul Simon Songbook".

Wideo Simon & Garfunkel - Leaves That Are Green

Manic Street Preachers - "Autumnsong"

Spójrzcie na jesień jako na powód do tego, żeby wbrew wszystkiemu pozbierać się i pchnąć swoje życie do przodu. "Więc kiedy usłyszysz tę jesienną piosenkę / Oczyść głowę i przygotuj się do biegu / Więc kiedy usłyszysz tę jesienną piosenkę / Pamiętaj, że najlepsze czasy jeszcze przed nami" śpiewa James Dean Bradfield. Ta niezwykle optymistyczna jesienna kompozycja pochodzi z wydanego w 2007 roku albumu "Send Away the Tigers".

Wideo Manic Street Preachers - Autumnsong

Stereophonics - "Indian Summer"

"Indian Summer", czyli nasze babie lato albo złota polska jesień, jak wolicie, to okres wyjątkowo ciepłej i suchej pogody, jaka pojawia się jesienią. W tej przepięknej miłosnej balladzie Stereophonics mamy jednak najpierw zimny wrzesień, poprzedzający ten okres. To wtedy bohater piosenki spotyka przez moment tą jedyną. Szuka jej wszędzie, a w listopadowym deszczu, powracającym niczym bumerang w naszym zestawieniu, następuje rozstanie. Piosenka pochodzi z niezwykle klimatycznego i nostalgicznego albumu grupy "Graffiti on the Train", wydanego w 2013 roku.