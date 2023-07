29. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, między jeziorami Drawsko i Czaplino. W tym miejscu impreza była zorganizowana również rok temu - była to wówczas pierwsza ponownie w pełni otwarta formuła po pandemii koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak było na Pol'and'Rock Festival 2022 w Czaplinku! INTERIA.PL

Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Jurek Owsiak ujawnił, że w Czaplinku zaprezentują się m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine , Royal Republic, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar , The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks , ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Reklama

Polskimi gwiazdami będą m.in. Brodka, Krzysztof Zalewski, Marek Dyjak, grupy LemON, Proletaryat, Lady Pank, Golden Life, Włochaty, Transgresja, Piotr Bukartyk z zespołem Ajagore oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire .

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych z uczestnikami spotkają się m.in. Marek Dyjak, Kwiat Jabłoni, Grzegorz Kalinowski, Katarzyna Kolenda-Zalewska i Marta Kuligowska, Borys Szyc i Karol Wójcicki.

Jak co roku, wydarzenie jest niebiletowane, bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Festiwalowe pole obejmuje teren ok. 180 hektarów. Duża Scena mierzyć będzie 67 m szerokości, 30 m głębokości i 18 m wysokości. Cała konstrukcja już powstaje na miejscu. Z kolei w dużym namiocie ASP poza spotkaniami odbywać się będą także koncerty Małej Sceny. "Mała Scena tylko z nazwy" - przypominają organizatorzy, bo jej wymiary to 40x70 metrów.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Z najnowszych zdjęć dowiadujemy się także, że rosną słoneczniki, które będą rozdawane publiczności przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu.