Fani Eurowizji oburzeni przegraną Janna. Napisali petycję do TVP

Koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!" wyłonił reprezentantkę Polski na Eurowizję w 2023 roku, która odbędzie się w Liverpoolu. Przypomnijmy, że mimo zwycięstwa Ukrainy, kraj nie był w stanie z powodu wojny zorganizować u siebie imprezy. Dlatego też konkurs przeniesiona do Wielkiej Brytanii, a organizatorzy ściśle współpracują z Ukraińcami przy tworzeniu wydarzenia.



Podczas polskich eliminacji do Eurowizji zaprezentowało się 10 finalistów: Jann, Alicja Szemplińska, Dominik Dudek, Jan Majewski, Natasza Urbańska, Ahlena, Kuba Szmajkowski, Felivers, Maja Hyży oraz Blanka, która pojedzie do Liverpoolu reprezentować nasz kraj z piosenką "Solo".

Jak głosowali jurorzy TVP podczas polskich preselekcji?

Zanim poznaliśmy głosowanie widzów, ujawniono punktację jurorów. Tę wygrała Blanka z utworem "Solo" i zdobyła 12 punktów. Na drugim miejscu znalazł się Dominik Dudek, a trzecie miejsce zdobył zespół Felivers.



Dopiero na czwartym miejscu znalazł się faworyt widzów - Jann - co wywołało ogromne emocje w studiu TVP. Gdy Górniak odczytała wyniki, publiczność zaczęła buczeć i gwizdać. Zaskakująco wysoko znalazła się też Natasza Urbańska, która miała ogromne problemy podczas swojego występu. Wokalista zajął ostatecznie drugie miejsce.

Wielbiciele Janna wylali swoją frustrację w mediach społecznościowych. "Jury nie chce wykorzystać potencjału młodego pokolenia", "Jurorzy muszą słyszeć reakcję publiczności i zdawać sobie sprawę, że zostaną zjedzeni żywcem", "Jak rozumiem żiri wolało wysłać 'bezpieczną' osobę, która uśmiechnie się słodko i zaśpiewa znany hit niż gościa z alternatywnej sceny, który może namieszać, krzyczeć o równości, LGBT, o tym, co się dzieje w Polsce" - czytamy na Twitterze.

W sieci pojawiła się petycja fanów Eurowizji adresowana do Telewizji Polskiej.

"Pragniemy wyrazić nasze stanowcze niezadowolenie z faktu, że stacja telewizyjna zdecydowała się na samodzielny wybór artysty, który wyraźnie nie spełnia oczekiwań i standardów, jakie powinny być wymagane od reprezentanta Polski na międzynarodowej scenie muzycznej" - piszą autorzy apelu, którzy twierdzą, że to właśnie Jann powinien reprezentować nasz kraj podczas Eurowizji.

"Jako polscy fani Eurowizji wzywamy TVP do podjęcia natychmiastowych działań w celu zmiany swojej decyzji i wyboru reprezentanta Polski, który spełni oczekiwania i standardy, jakie powinny być wymagane od przedstawiciela naszego kraju na międzynarodowej scenie muzycznej" - czytamy dalej

Petycję podpisało prawie 2800 osób. Jej twórcy ustalili 3000 podpisów jako swój cel.

Eurowizja 2023. Kiedy wystąpi Polska?

67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 9, 11 i 13 maja 2023 roku. Polska wystąpi w drugim półfinale - 11 maja.