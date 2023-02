W konkursie "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!" wybrano reprezentantkę Polski na Eurowizję w 2023 roku, która odbędzie się w Liverpoolu. Przypomnijmy, że mimo zwycięstwa Ukrainy, kraj nie był w stanie z powodu wojny zorganizować u siebie imprezy. Dlatego też konkurs przeniesiona do Wielkiej Brytanii, a organizatorzy ściśle współpracują z Ukraińcami przy tworzeniu wydarzenia.



Podczas polskich eliminacji do Eurowizji 2023 zaprezentowało się 10 finalistów: Jann, Alicja Szemplińska, Dominik Dudek, Jan Majewski, Natasza Urbańska, Ahlena, Kuba Szmajkowski, Felivers, Maja Hyży oraz Blanka, która ostatecznie wygrała konkurs.

Reklama

Wielu widzów było zaskoczonych werdyktem. Już podczas jego ogłaszania publiczność buczała. Teraz głos zabrał zdobywca czwartego miejsca. Zaapelował do swoich fanów, by mimo swojego niezadowolenia z decyzji jurorów wspierali zwyciężczynię.

"Jestem ogromnie wdzięczny za wasze wsparcie, ale nie chcę żeby wspieranie mnie polegało na gnieceniu kogoś innego albo ciągnięciu go w dół" - stwierdza Jann. Dodaje przy okazji, że piosenkarka przeszła długą drogę i włożyła sporo pracy, by zwyciężyć. "Wspierajcie ją, proszę, bo będzie potrzebować tego wsparcia. (...) Wyślijcie teraz Blance dużo wsparcia i miłości, bo na pewno tego bardzo teraz potrzebuje" - dodał 24-latek.

Wideo youtube

Przy okazji skomentował też burzę, która wybuchła po decyzji jurorów. To oni przyznali Blance 12. punktów, a Jannowi 10. punktów. Widzowie sądzą, że wyższe miejsce Blanki spowodowało, że to ona pojedzie do Liverpoolu. "Jurorzy nas ocenili i to jest fair i trzeba to zaakceptować, świat się nie kończy" - powiedział w relacji na Instagramie.

Zapowiedział także, że już wkrótce można się spodziewać jego kolejnych utworów. "Nadal będę robić muzykę i wam ją dawać. Mam nadzieję, że będziecie ją przyjmować, że zostaniecie ze mną" - mówił

Instagram Rolka Rozwiń

Eurowizja 2023: Kontrowersyjne wybory jury podczas preselekcji. Widzowie wściekli!

Zanim poznaliśmy głosowanie widzów, ujawniono punktację jury, w którym zasiedli Edyta Górniak, Marek Sierocki, Aneta Woźniak, Marcin Kusy oraz Agustin Egurrola.

Tę wygrała Blanka z utworem "Solo" ( posłuchaj! ) i zdobyła 12 punktów. Na drugim miejscu znalazł się Dominik Dudek, a trzecie miejsce zdobył zespół Felivers ( sprawdź! ).



Dopiero na czwartym miejscu znalazł się faworyt widzów - Jann ( posłuchaj! ). Kiedy Górniak odczytała wyniki, publiczność zaczęła buczeć i gwizdać.

"Jury nie chce wykorzystać potencjału młodego pokolenia", "Jurorzy muszą słyszeć reakcję publiczności i zdawać sobie sprawę, że zostaną zjedzeni żywcem", "A czego można było się spodziewać skoro w jury jest typ , który już pewnie obmyśla jaką chorografie ilu wrypać tancerzy do piosenki Blanki", "Jak rozumiem żiri wolało wysłać 'bezpieczną' osobę, która uśmiechnie się słodko i zaśpiewa znany hit niż gościa z alternatywnej sceny, który może namieszać, krzyczeć o równości, LGBT, o tym, co się dzieje w Polsce", "Brawo jury" - pisali widzowie preselekcji na Twitterze.

"Gratulacje Edzia jesteś wspaniała, dziękujemy, droga w dół właśnie się rozpoczęła" - czytamy w poście z wykresem pokazującym, jak Polska spadła w konkursie wg. notowań bukmacherów.

Wideo 🇵🇱 Jann "Gladiator" REACTION | Poland | Eurovision 2023

Wyniki głosowania jury prezentowały się następująco:

10. Ahlena

9. Maja Hyży

8. Kuba Szmajkowski

7. Jan Majewski

6. Alicja Szemplińska

5. Natasza Urbańska

4. Jann

3. Felivers

2. Dominik Dudek

1. Blanka