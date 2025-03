Zostanie ojcem w tak młodym wieku motywowało go do ciężkiej pracy w celu zapewnienia rodzinie godnego poziomu życia. Muzyk zmarł w maju 2017 roku w wieku 67 lat. Mimo tego, pamięć o nim nie zanika, a nawet rośnie w siłę dzięki corocznym koncertom "Wodecki Twist Festiwal" .

W pierwszą rocznicę śmierci artysty, Katarzyna Wodecka-Stubbs opowiedziała "Vivie! " o swojej relacji z ojcem: "Miał 21 lat, kiedy został ojcem, był na początku swojej drogi twórczej. Zawsze wbiegaliśmy do przedpokoju w piżamkach, jak wracał z koncertów, taki rodzinny rytuał: żegnał się klaksonem, a witaliśmy go w progu.

Natomiast nie było między nami więzi intelektualnej, tato miał dość czarne, ale błyskotliwe i ostre poczucie humoru, a my żadnego, byliśmy za mali. Kiedy dorośliśmy, staliśmy się dla taty partnerami do rozmowy, a nie tylko dziećmi. Zresztą moje dzieci też wychowywał w tym duchu Monty Pythona.

Najmłodszym dzieckiem i jedynym synem muzyka jest Paweł Wodecki, który również utrzymuje spory dystans do medialnego świata. Z informacji dostępnych w internecie wynika, że jest on fizjoterapeutą. Zbigniew Wodecki we wspomnianej rozmowie z "Galą" przyznał, że jedną z pasji syna jest siłownia.

"Przez to też nieustannie się obwiniam. W dziesięciostopniowej skali dałbym sobie co najwyżej trójkę. Tak rzadko bywałem w domu, że kiedyś mój syn mnie nie poznał" - opowiadał Wodecki, po czym dodał: "Gdy po dwóch tygodniach zapukałem do drzwi, Paweł, który miał wówczas chyba sześć lat, spojrzał na mnie i powiedział: "Mamo, przyjechał ten pan, co śpiewa 'Pszczółkę Maję'".