"Nazywam się Leah Hennessey i jestem córką Davida Johansena. Jak niektórzy, ale niewielu z was wie, David był intensywnie leczony na raka w czwartym stadium przez większość ostatniej dekady" - można było przeczytać w oświadczeniu opublikowanym w internecie.

"Pięć lat temu, na początku pandemii, odkryliśmy, że rak Davida postępował, miał guza mózgu. Od tego czasu pojawiły się komplikacje. Nigdy nie upublicznił swojej diagnozy, ponieważ on i moja matka Mara bardzo dbają o swoją prywatność. Co gorsza, dzień po Święcie Dziękczynienia David spadł ze schodów i złamał kręgosłup w dwóch miejscach" - pisała dalej kobieta. W związku z tym wypadkiem muzyk przez ostatnie miesiące był przykuty do łóżka.