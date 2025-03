Początki muzycznej kariery Billy'ego Idola związane są ze sceną punkową, gdy w latach 70. stał na czele grupy Generation X. W kolejnej dekadzie odnosił wielkie sukcesy już na własny rachunek, za sprawą płyt "Billy Idol" (1982) i "Rebel Yell" (1983), które przyniosły takie przeboje, jak m.in. mocno promowane przez MTV "Dancing With Myself", "White Wedding", "Rebel Yell" i "Eyes Without a Face".

Kolejną dekadę Brytyjczyk spędził skupiając się na swoim życiu prywatnym, by zwalczyć demony uzależnienia od mocnych trunków i nielegalnych substancji.

Na dobre powrócił w połowie pierwszej dekady XXI wieku, wypuszczając płyty "Devil's Playground" (2005) i "Happy Holidays" (2006). Na kolejny duży album - "Kings & Queens of the Underground" - przyszło czekać osiem lat.

Billy Idol powraca z nową płytą. Co już wiemy?

Teraz niespełna 70-letni wokalista (okrągłe urodziny będzie świętował 30 listopada) ujawnił, że 25 kwietnia zaprezentuje swój ósmy studyjny album solowy - "Dream Into It". Wśród gości pojawią się Avril Lavigne, Joan Jett czy Alison Mosshart (The Kills).

Do sieci trafił właśnie nowy singel "Still Dancing", który słowami samego Idola jest odzwierciedleniem jego podróży - od punkrockowego okresu aż do teraz.

"I nadal patrzę w przyszłość, nadal żyję życiem, które sobie wyznaczyłem. Na początku piosenki przypominam sobie wczesne czasy w Londynie, kiedy mieszkałem w squatach lub u znajomych, a moje rzeczy znajdowały się w plastikowej torbie. Wszyscy w domu i w pracy mówili mi, że to, co robię, nigdy się nie wydarzy. Ale punk rock dał mi szansę" - opowiada Billy Idol.

"Byłem otoczony ludźmi, którzy kochali muzykę tak samo mocno jak ja. Nie myślałem o konsekwencjach, wierzyłem w to, co robię i chwyciłem się tego za wszelką cenę. Jak mówi piosenka: było wiele momentów po drodze, w których stawałem się autodestrukcyjny. Ale to, co pozwoliło mi przetrwać, to ta niezachwiana wiara w muzykę, która zaczęła się tyle lat temu. To był największy dar ze wszystkich" - dodaje.

Przypomnijmy, że w tym roku Billy Idol po raz pierwszy znalazł się w gronie nominowanych do Rock and Roll Hall of Fame. Listę laureatów poznamy w kwietniu, a ceremonia wprowadzenia odbędzie się jesienią.

Wśród nominowanych znaleźli się także Bad Company, The Black Crowes, Mariah Carey, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, Joy Division/New Order, Maná, Oasis, Outkast, Phish, Soundgarden i The White Stripes.

Billy Idol - szczegóły płyty "Dream Into It" (tracklista):

1. "Dream Into It"

2. "77" (feat. Avril Lavigne)

3. "Too Much Fun"

4. "John Wayne" (feat. Alison Mosshart)

5. "Wildside" (feat. Joan Jett)

6. "People I Love"

7. "Gimme The Weight"

8. "I'm Your Hero"

9. "Still Dancing".