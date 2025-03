Przerażające wspomnienia trenerów "The Voice Kids". "Bałam się wstać"

Baron zdradził, że on również bał się ciemności. "Coś jest w tej dziecięcej wyobraźni, bo ja miałem inną nocną sytuację. Nie wiem, skąd mi się wzięło, że jak już było zgaszone światło, a miałem z bratem Adamem jeden pokój, to wchodzi jakiś ktoś, nie wiem, byt, duch czy postać, i że jak zobaczy, że ja nie śpię, to coś by się stało. Więc udawałem, że śpię (…) Miałem to poczucie lęku" - opowiedział.