Hołd dla legend wszystkich podwórek. Posłuchajcie "Ponadczasowo"!

"'Ponadczasowo' - my już słyszeliśmy i jesteśmy w 100% przekonani! To kolejny banger w wykonaniu legend polskiego hip-hopu sygnowany The Legend Festiwal" - zapewniali organizatorzy jeszcze przed premierą nowego singla.