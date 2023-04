Niezapomniane piosenki Disneya. "Każdy z nas ma w sobie moc"

Piosenki Disneya, oprócz czarowania odbiorców, zostały też docenione przez branżę muzyczną, zdobywając najważniejsze nagrody, w tym aż 26 Oscarów! Przypominamy kilka z oscarowych kompozycji z animacji Disneya.

"When You Wish Upon a Star" z filmu "Pinokio", 1940

Kompozycja stworzona przez Leigha Harline'a do tekstu Neda Washingtona. Brawurowo wykonana przez Cliffa Edwardsa, który w produkcji użyczył także głosu świerszczowi Hipolitowi. "When You Wish Upon a Star" był pierwszym utworem z produkcji Disneya, który został nagrodzony Oscarem. Utwór jest również uważany za przewodnią piosenkę całej firmy Walta Disneya i często wykorzystuje się go jako motyw wprowadzający do disneyowskich filmów od lat 80.

W polskiej wersji piosenka znana jest jako "Milion gwiazd na niebie lśni" w wykonaniu Justyny Steczkowskiej. - To przepiękna melodia i doskonała aranżacja. Ilekroć słucham tego chóru, który tam śpiewa, aż serce drży - mówiła Interii, opowiadając o utworze.

"Beauty and the Beast" z filmu "Piękna i Bestia", 1991

Utwór skomponowany przez Alana Menkena z tekstem Howarda Ashmana. Piosenkę rozsławili Céline Dion i Peabo Bryson, choć pierwsze wykonanie należało do Angeli Lansbury. Wokalistka początkowo nie chciała nagrywać tego utworu, mówiąc, że nie pasuje do jej starzejącego się głosu. Ostatecznie jednak zgodziła się, poproszona by "po prostu zaśpiewała tak, jak sobie to wyobraża", i nagrała swoją wersję przy pierwszym podejściu. Choć krytycy bardziej docenili wykonanie Lansbury, wersja duetu Dion-Bryson wydana na singlu odniosła komercyjny sukces, trafiając do pierwszej dziesiątki Hot 100 na liście "Billboardu".

Utwór nie tylko pozwolił Celine Dion na ugruntowanie swojej pozycji artystycznej, ale również był symbolicznym powrotem piosenek Disneya na listy radiowe. Co ciekawe, tego samego roku do Oscara nominowane były również dwie inne piosenki z "Pięknej i Bestii" - "Be Our Guest" oraz "Belle" - obie napisane przez ten sam duet kompozytorski. W polskiej wersji utwór wykonała Ewa Konstancja Bułhak.

"A Whole New World" z filmu "Aladyn", 1992

"A Whole New World" to kolejny sukces kompozytora Alana Menkena, tym razem do tekstu Tima Rice'a. Utwór z filmu "Aladyn" wykonali Brad Kane i Lea Salonga, drugą wersję, odtwarzaną na napisach końcowych, również Peabo Bryson i Regina Belle. Piosenka została nagrodzona nie tylko Oscarem, ale i Złotym Globem, a także Grammy za utwór nagrany specjalnie dla filmu oraz, jako jedyna piosenka Disneya, za piosenkę roku. Na liście "Billboard Hot 100" zdetronizowała "I Will Always Love You" Whitney Houston.

W animowanej polskiej wersji za wykonanie odpowiadali Paweł Tucholski i Katarzyna Skrzynecka, którzy użyczyli głosów głównym bohaterom - Aladynowi i Dżasminie.

"Can You Feel the Love Tonight" z filmu "Król Lew", 1994

"Can You Feel the Love Tonight" - kolejny nieśmiertelny, oscarowy przebój z produkcji Disneya. Skomponowany i zaśpiewany przez Eltona Johna, z tekstem wspomnianego już Time Rice'a. W tym samym roku do Oscarów nominowane były jeszcze dwie piosenki z "Króla Lewa" - "Hakuna Matata" oraz "Circle of Life". Początkowo "Can You Feel the Love Tonight" miało być wykonywane przez Timona i Pumbę, jednak autor stwierdził, że nie podoba mu się komiczny charakter tego pomysłu oraz że piosenka ma być zgodna z "disneyowską tradycją wielkich piosenek miłosnych".

Zdjęcie Kadr z filmu "Król lew" / Disney Junior / Getty Images

Polską wersję - "Pieśń o miłości (Miłość rośnie wokół nas)" - wykonali Paweł Tucholski (Dorosły Simba), Krystyna Tyszkiewicz (Dorosła Nala), Katarzyna Skrzynecka, Krzysztof Tyniec (Timon) i Emilian Kamiński (Pumba).

"Colors of the Wind" z filmu "Pocahontas", 1995

Jeden z wielkich przebojów napisanych przez Alana Menkena z tekstem Stephena Schwartza. Utwór opowiadający o animizmie i szacunku do natury zaśpiewała Judy Kuhn w roli Pocahontas. Piosenka została zainspirowana folklorem rdzennych Amerykanów oraz listem, który miał być wysłany przez wodza Seattle do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie wiadomość okazała się spreparowana, ale jej fragment brzmiał: "Wiatr, który dał naszemu dziadkowi pierwsze tchnienie, otrzymał również jego ostatnie westchnienie. Wiatr daje także naszym dzieciom ducha życia. Więc jeśli sprzedamy naszą ziemię, wy musi zachować go osobno i uświęcać, jako miejsce, do którego człowiek może się udać, aby posmakować wiatru, który jest słodzony kwiatami łąki".

"Kolorowy wiatr", czyli polską wersję utworu, wykonała Edyta Górniak . "To była miłość od pierwszego spotkania. Postać słynnej Pocahontas, niosącej piękne przesłania, wartości i wiedzę o otaczającym świecie i szacunku do niego, z upływem lat nabrała mocy i pogłębiła znaczenie. Kiedy nagrywałam ścieżkę dźwiękową, w najśmielszych marzeniach nie przewidziałabym, że utwór 'Kolorowy wiatr' stanie się kultowym, ponadczasowym hitem, który połączy wszystkie kolejne pokolenia. Z ponad 200 utworów, jakie nagrałam w swojej karierze, w tym również kilku dla innych produkcji Disneya, te z filmu animowanego 'Pocahontas' są mi zdecydowanie najbliższe. Nie spodziewałam się, że główna bohaterka i jej ideały, staną się dla mnie ścieżką i inspiracją na całe moje życie. Czas ujawnił, że nie przez przypadek ten utwór trafił w moje ręce" - opowiadała.

"Let It Go" z filmu "Kraina lodu", 2013

Uwielbiana przez dzieci na całym świecie piosenka "Let It Go" została napisana przez Kristen Anderson-Lopez i Roberta Lopeza. Wykonała ją główna bohaterka Elsa, czyli Idina Menzel. Później wersję promocyjną zaśpiewała również Demi Lovato . Gdy duet kompozytorski przystępował do pracy, w zarysie historii, jaką otrzymali, piosenka oznaczona była jako "Elsa's Badass Song". Ostatecznie utwór powstał w ciągu jednego dnia.

W Polsce piosenka jest znana jako "Mam tę moc", a wykonała ją Katarzyna Łaska. "Chyba każdy wokalista marzy, aby zaśpiewać piosenkę dla Disneya. Mnie los podarował 'Mam tę moc', jakby na potwierdzenie tego, że naprawdę ją mam. Każdy z nas ją ma. I chyba o tym jest ten utwór, o wierze w moc, która jest w nas i o tym, abyśmy zawsze na niej polegali i nie bali się spełniać marzeń" - opowiadała o utworze.