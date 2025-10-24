Podczas jubileuszowego koncertu Zakopower wykona swoje największe przeboje, a lider zespołu Sebastian Karpiel-Bułecka zaprosi do wspólnego koncertowania swoich przyjaciół zza jurorskiego stołu "Must Be The Music" oraz innych wyjątkowych artystów. Na razie ujawniono, że gośćmi będą jurorzy z show Polsatu: Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski i Miuosh.

Wydarzenie z kompleksu hal studyjnych Cyfrowego Polsatu, na scenie "Must Be The Music", z udziałem fanów zostanie zarejestrowane przez kamery stacji. Koncert pokaże Polsat w 2026 r.

Utwory takie jak "Boso", "Galop", czy "Na siedem", a także najnowsze kompozycje, w tym "Chwila", pozwolą muzykom wrócić pamięcią do początków swojej twórczości i pierwszych sukcesów, które na zawsze zapisały się w ich muzycznej biografii.

Zakopower świętuje 20-lecie w Polsacie

Ekipa rodem z Zakopanego w swojej twórczości łączą folkowe brzmienie z elementami rocka i jazzu. Muzycy są wierni podhalańskim korzeniom, ale chętnie sięgają też po współczesne akordy gitary i instrumentów dętych.

W listopadzie 2022 r. zespół Zakopower przypomniał się z albumem "Widzialne | Niewidzialne". Niemal rok po premierze, grupa zaprezentowała mini cykl z trzema utworami w odświeżonych wersjach i z udziałem zaskakujących gości.

W ten sposób powstały "Szczęście" z Belą Komoszyńską (Sorry Boys), "Biały obłok" z Igorem Herbutem oraz "Wołosi" z Ralphem Kaminskim.

Zakopower i Ania Dąbrowska razem w piosence "Kwiaty"

Pod koniec września 2024 r. zakopiańska ekipa wypuściła piosenkę "Kwiaty" - efekt współpracy z Anią Dąbrowską. W nakręconym przez Bartosza Mielocha teledysku wystąpili Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska-Karpiel. Para subtelnie uchyla rąbka tajemnicy swojej relacji, nadając klipowi zmysłowy, naturalny charakter.

"Wspieramy się z Pauliną i bardzo się cieszę, że przyjęła moje zaproszenie do teledysku. Praca przed kamerą to jej żywioł, to dzięki niej te zdjęcia są tak intymne i spontaniczne" - podkreślał wokalista.

