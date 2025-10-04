Girlsband Katseye powstał w 2022 r. za sprawą azjatyckiego programu "Dream Academy". Zgłosiło się do niego ponad 120 tys. osób, lecz eksperci wybrali jedynie 20 z nich. Uczestniczki następnie rywalizowały między sobą w muzycznych wyzwaniach, aż wreszcie wyłoniono sześć zwyciężczyń. Daniela (Atlanta, USA), Lara (Los Angeles, USA), Manon (Zurych, Szwajcaria), Megan (Honolulu, USA), Sophia (Manila, Filipiny) i Yoonchae (Seul, Korea Południowa) odniosły sukces i stworzyły zespół, który obecnie podbija światowy rynek.

Jedną z najważniejszych idei supergrupy Katseye od samego początku było pokazanie siostrzanej jedności, a zarazem indywidualności i różnorodności. Najstarsza z piosenkarek ma obecnie 23 lata, a najmłodsza zaledwie 17. Każda z nich pochodzi również z zupełnie innej kultury. Mimo to udało im się stworzyć formację, w której króluje zaufanie i wspólny cel - muzyczny sukces.

Kto jest liderem Katseye? Każda z wokalistek wnosi do grupy inną energię

Za liderkę grupy uchodzi 21-letnia Sophia Laforteza. Piosenkarka śpiewa od trzeciego roku życia i nazywa muzykę "swoją pierwszą miłością". Wnosi do Katseye ogromną pewność siebie i często podkreśla, że z pozostałymi członkiniami łączy ją wielka przyjaźń. "Wszystkie mamy wspólny cel, jakim jest sukces Katseye i bardzo pielęgnowałyśmy naszą przyjaźń. Miałyśmy dużo szczęścia" - mówiła w rozmowie z "Rolling Stone".

20-letnia Daniela Avanzini wychowywała się w kubańsko-wenezuelskiej rodzinie, w której taniec odgrywał ważną rolę, co pokazuje w występach z Katseye. "To moja mama nauczyła mnie tańczyć, gdy miałam trzy lata. Oglądałam ją, jak tańczy, gdy dorastałam" - powiedziała wokalistka w rozmowie z "Billboard Philippines". W jednym z singli girlsbandu - "Gabriela" - Daniela śpiewa całą zwrotkę po hiszpańsku, a także wprowadza choreografię inspirowaną kulturą latynoską.

Megan Skiendiel, która ma obecnie 18 lat, jest jedną z najbardziej energetycznych tancerek w zespole. "Lubię czuć się swobodnie, ale jednocześnie uwielbiam pokazywać trochę ciała i być atrakcyjną" - wyjaśniła w wywiadzie dla "Elle". Jej podejście zmieniło się wraz z dołączeniem do zespołu - to dzięki niemu zyskała pewność siebie.

Lara Raj to 19-letnia Amerykanka indyjskiego pochodzenia, która otwarcie mówi o byciu queer i braku podobnej reprezentacji w popkulturze. "Jako Hinduska, nie mam zbyt wielu osób w branży rozrywkowej, które mogłyby być dla mnie wzorem do naśladowania. Chcę być tą osobą" - mówiła w rozmowie z WWD. Uchodzi za jedną z najbardziej autentycznych wokalistek z girlsbandu.

23-letnia Manon Bannerman wnosi do twórczości zespołu mieszankę szwajcarskiego, włoskiego i ghańskiego dziedzictwa. "Myślę, że po prostu chcemy pokazać światu autentyczną część siebie, a dla mnie oznacza to otwarte bycie dumnym z mojej kultury" - podkreśla wokalistka.

Najmłodsza z członkiń zespołu - Jeong Yoonchae - dorastała w Seulu w Korei Południowej. Przez rygorystyczne wychowanie i nieustanne treningi, charakterystyczne dla kultury K-popu, początkowo nie potrafiła wyróżnić się w "Dream Academy". Dzięki pozostałym członkiniom Katseye rozwinęła skrzydła. "Wcześniej patrzyłam na komentarze i reakcje ludzi i próbowałam być tą osobą, którą kochali. Chociaż to nie byłam prawdziwa ja, starałam się być ich definicją lub wyobrażeniem (...) W końcu nauczyłam się zachowywać autentycznie, być sobą i być pewną siebie we wszystkim" - powiedziała Jeong w wywiadzie dla "Billboard Philippines".

Katseye wydały debiutancką EP-kę w 2025 r. Wcześniej ukazało się kilka hitowych singli

W 2024 r. piosenkarki rozpoczęły pracę nad swoim debiutanckim minialbumem. Kulisy pisania piosenek, nagrań i wszystkich przygotowań pokazane zostały w dokumencie "Pop Star Academy: Katseye". Premiera serialu miała miejsce 21 sierpnia 2025 r. na platformie Netflix. Za reżyserię odpowiadała Nadia Hallgren. "Nie mogłam być bardziej szczęśliwa współpracując z tak wieloma cudownymi osobami" - podkreślała twórczyni.

Pierwszym singlem, który Katseye wydały na świat, była piosenka "Debut". Prestiżowy magazyn "Rolling Stone" umieścił utwór na liście "tych, które trzeba znać". Z kolei Teen Vogue napisał, że "piosenka wyraźnie pokazuje, że grupa celuje w pop głównego nurtu". Obecnie debiutancki singiel piosenkarek ma ponad 42 mln wyświetleń w serwisie YouTube, co podkreśla zainteresowanie słuchaczy girlsbandem.

Katseye mają na swoim koncie także przeboje takie jak "Touch" (ponad 177 mln wyświetleń) czy "Gnarly" (ponad 100 mln wyświetleń). Dawały koncerty na wielkich scenach, których pozazdrościłby im niejeden doświadczony artysta - m.in. podczas MAMA Awards 2024 czy Lollapalooza Chicago 2025.

Tuż przed premierą wspomnianego serialu Netflixa artystki oddały w ręce fanów swoją pierwszą EP-kę "SIS (Soft Is Strong)". Materiał opowiada o zranionych uczuciach, ponownym odkrywaniu własnej wartości, przecieraniu życiowych ścieżek oraz nabieraniu doświadczeń. Minialbum zebrał wiele pochwał nie tylko od fanów Katseye, lecz także od krytyków, którzy porównali brzmienie supergurpy do melodii z lat 2000., charakterystycznych dla ikon popu, takich jak Britney Spears, Miley Cyrus czy Little Mix.

Skąd wzięła się popularność Katseye? Ich twórczość wywołuje poruszenie wśród fanów i zaciekłą dyskusję

Co ciekawe, wiele osób usłyszało o Katseye nie za sprawą ich zdobywających popularność, popowych hitów, lecz przez reklamę jeansów firmy GAP. Artystki zaprezentowały w sieci taneczny klip pod hasłem "Better in Denim.", nagrany specjalnie dla marki. Stało się to niedługo po wywołującej oburzenie promocji American Eagle, w której wzięła udział aktorka Sydney Sweeney. Wideo opublikowane przez girlsband prędko zostało hitem sieci i w ogromnym stopniu wpłynęło na potencjalnych klientów firmy GAP. Klip w serwisie YouTube do tej pory doczekał się aż 35 mln wyświetleń!

O Katseye zrobiło się niezwykle głośno na świecie także za sprawą dyskusji, jaką wywołuje ich twórczość, a raczej gatunek, do którego można ją zaliczyć. Wielu fanów uważa, że dziewczyny tworzą grupę k-popową (wykonującą koreańską muzykę popularną), lecz inni nie widzą tutaj połączeń z azjatyckimi idolami, takimi jak Blackpink czy Twice.

W twórczości Katseye nie brakuje azjatyckich trendów czy charakterystycznych układów choreograficznych, inspirowanych topowymi girlsbandami k-popowymi. Co więcej, za grupę odpowiada wytwórnia Hybe (dawniej Big Hit Entertainment), która wcześniej wypromowała zespoły takie jak BTS - jeden z najbardziej znanych boysbandów k-popowych, których popularność wykroczyła poza Koreę Południową. Program "Dream Academy", w którym powstał zespół, wzorowany był także na innych reality show emitowanych właśnie w Korei.

"Zawsze marzyłem o tym, żeby dać młodym, utalentowanym ludziom szansę dołączenia do niezwykłej grupy, która powstała w oparciu o K-pop" - stwierdził Sam Bang Si Hyuk z Hybe.

Z kolei niektórzy słuchacze zespołu zwracają uwagę na to, że wokalistki śpiewają w swoich piosenkach po angielsku. Wśród inspiracji wymieniają raczej amerykańskie gwiazdy popu, takie jak Britney Spears, Rihannę czy Miley Cyrus. Katseye znajdują się więc na granicy dwóch światów, co wywołuje głośną dyskusję w mediach.

Big Cyc tuż po zejściu ze sceny na Narodowym. "Mamy pewną receptę na publiczność" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL