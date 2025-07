Wiktoria Gabor, posługująca się scenicznym pseudonimem Viki, urodziła się 10 lipca 2007 r. w Hamburgu. Niedługo później zamieszkała wraz z rodzicami w Polsce, a następnie rodzina przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii. Po kilku latach zdecydowali się na powrót do Polski i pozostanie tu na stałe. To tutaj Viki zaczęła rozwijać swoją karierę artystyczną.

Już od najmłodszych lat wykazywała się zdolnościami wokalnymi, aż wreszcie w 2018 r. postanowiła spróbować swoich sił w talent show TVP. Namówiła rodziców i zgłosiła się do drugiej edycji "The Voice Kids", gdzie już na przesłuchaniach w ciemno zachwyciła trenerów brawurowym wykonaniem hitu "Roar" od Katy Perry. Odwróciła wszystkie cztery fotele, lecz to pod skrzydłami Tomsona i Barona dotarła aż do finału, gdzie zajęła zaszczytne drugie miejsce. Na potrzeby rywalizacji powstał wówczas pierwszy singiel młodej piosenkarki, zatytułowany "Time".

Latem 2019 r. Viki Gabor zgłosiła się do programu "Szansa na sukces", w którym starano się wyłonić wówczas reprezentanta na 17. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. Nastoletnia artystka wystąpiła w odcinku z piosenkami Blue Cafe i dzięki swojemu perfekcyjnemu występowi trafiła do finału. W ostatecznym etapie rywalizacji, po zsumowaniu głosów widzów oraz jurorów, Viki oficjalnie mianowana została reprezentantką Polski.

Viki Gabor wygrała Eurowizję Junior jako druga Polka z rzędu!

24 listopada 2019 r. odbył się finał Eurowizji Junior, w którym Viki wystartowała z piosenką"Superhero". Zapisała się wówczas na kartach historii konkursu - została drugą Polką z rzędu, która zwyciężyła. Rok wcześniej dokonała tego Roxie Węgiel, zachwycając międzynarodową publiczność kompozycją "Anyone I Want To Be". Viki zdobyła w finale 278 punktów, w tym 166 pkt od widzów (1. miejsce) i 112 pkt od jury (2. miejsce).

Po eurowizyjnym sukcesie kariera Viki Gabor poszybowała w górę. Wraz z początkiem 2020 r. młoda artystka miała okazję stworzyć duet z legendą polskiej sceny, Kayah. Piosenkarki nagrały piosenkę "Ramię w ramię", pokazującą siłę kobiet i jednoczenie się pokoleń. Niedługo później nastoletnia Viki wydała dwa single - "Getaway" i "Forever And A Night" - do których teledyski nagrała w Los Angeles. W ten sposób zapowiadała swój debiutancki album studyjny.

We wrześniu 2020 r. wreszcie ukazał się wyczekiwany krążek "Getaway (Into My Imagination)", który fani wręcz pokochali. Żadna z piosenek nie odniosła jednak tak wielkiego sukcesu, jak eurowizyjny przebój Viki. Już po roku młoda gwiazda zmieniła wytwórnię - pod nowym szyldem wydała kilka singli, m.in."Moonlight", "Toxic Love" czy "Napad na serce". W 2022 r. wydała swój drugi album, zatytułowany "ID".

W międzyczasie artystka zdecydowała się wystąpić w programie Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Podołała wokalnym i aktorskim wyzwaniom, zajmując w 16. edycji show rozrywkowego czwarte miejsce.

Viki Gabor od początku kariery mierzyła się z ogromną krytyką

Na przestrzeni lat Viki Gabor zmieniała style muzyczne i nie bała się eksperymentować. Nie tylko jej twórczość przechodziła wiele zmian - wizerunek artystki również mocno ewoluował. Z dziecięcej gwiazdy powoli stawała się dorosłą wokalistką, próbując udowodnić obserwującym ją ludziom, że wiecznie nie będzie miała 12 lat. Nie bała się bawić modą i śmiało wyrażać siebie poprzez sceniczne stylizacje.

Dorastając na oczach całej Polski wielokrotnie mierzyła się z nieprzychylnymi komentarzami. Ludzie często zwracali uwagę na jej wygląd, zarzucając młodej gwieździe zbyt odważne stylizacje i makijaże. "Pojawia się wiele komentarzy, że ubieram się niestosownie, jak na mój wiek. Ja tak nie myślę, moi rodzice tak nie myślą, ludzie, wokół których obracam się na co dzień, też tak nie myślą. Nie wiem, co mogłoby być takie wyzywające w moim wyglądzie" - komentowała w 2022 r. dla Plejady.

Artystka w wywiadach zaznaczała wielokrotnie, że wizerunek sceniczny czy stylizacje ściankowe wymagają zupełnie innego makijażu oraz kreacji niż to, co nosi się na co dzień."To jest mój wizerunek sceniczny. Kamery i scena wymagają tego makijażu, stylizacji. Na co dzień jest tego makijażu mniej" - skwitowała Viki przy okazji programu "Obgadane".

Co dzieje się obecnie w karierze Viki Gabor?

W kwietniu 2024 r. Viki wydała nowy singiel "Daj mi znak", którym zapowiedziała swój trzeci album studyjny - "Terminal 3". Premiera płyty przypadła na czerwiec ubiegłego roku. Krążek nie odniósł wielkiego sukcesu, co doprowadziło do trudnej decyzji - Viki Gabor ponownie rozwiązała kontrakt z wytwórnią. "Hey baby's. Zakończyłam właśnie moją współpracę z Sony Music, a już w krótce przekażę Wam mega wieści. Bądźcie czujni"- napisała w lutym bieżącego roku piosenkarka.

Od pewnego czasu w mediach społecznościowych Viki Gabor możemy zauważyć, że artystka pracuje nad nowym materiałem. Wkroczyła do studia z Malikiem Montaną - polskim raperem, który miał okazję stworzyć już duety m.in. z Majką Jeżowską czy Blanką. "Cały czas jestem w studio, jutro też. Pracujemy nad nową płytą, nad nowym materiałem. Ostatnio wypuściłam nowy album i działam już nad nowym, więc tak to u mnie działa. Mogę wam zdradzić, że pracuję z fajną osobą, która mi pomaga przy tworzeniu tej płyty. Jestem pewna, że ten album będzie dużą przepaścią. Szykuje się duża przepaść muzyczna pomiędzy płytą 'Terminal 3' a tą nową" - komentowała niedawno Viki.

W dniu swoich osiemnastych urodzin oddała w ręce fanów pierwsze efekty swojej dotychczasowej pracy - światło dzienne ujrzał singiel "Wszystko co mam". Wraz z piosenką do sieci trafił także spektakularny teledysk, w którym 18-latka wystąpiła w zjawiskowej, czerwonej sukni.

Jak Viki Gabor świętuje swoje 18. urodziny?

10 lipca przypada wyjątkowy dzień dla Viki Gabor - artystka wchodzi w dorosłość. W ostatnim wywiadzie dla Eski zdradziła, że nie zamierza hucznie świętować urodzin. Chce spędzić ten dzień w gronie swoich najbliższych, ignorując presję społeczeństwa. "Nie lubię świętować swoich urodzin, ale nie mam wyjścia w sumie z tą osiemnastką. Każdy mnie popycha do tego, żebym coś zrobiła, bo to jednak osiemnastka, raz w życiu, ale raczej spędzę te urodziny z najbliższymi" - powiedziała gwiazda.

