Natalia Kukulska to artystka obecna na polskiej scenie od blisko czterech dekad. Jej kariera wystartowała w 1986 r. - gdy miała zaledwie 10 lat. Wydała wówczas debiutancki album "Natalia", na którym znalazły się utwory kierowane do dzieci (w tym przebój "Puszek-okruszek"). Od tamtej pory wokalistka nie zwalnia tempa, z roku na rok wydaje nowe płyty, bierze udział w różnych projektach i nieustannie koncertuje. Dzięki swojej wieloletniej działalności scenicznej należy obecnie do najważniejszych postaci polskiej muzyki.

Natalia Kukulska nagrała z ojcem "najpiękniejszą piosenkę świata"

Natalia Kukulska talent odziedziczyła po rodzicach - wybitnej wokalistce Annie Jantar oraz cenionym kompozytorze Jarosławie Kukulskim. To dzięki ich wpływom w bardzo młodym wieku zaczęła występować i tworzyć piosenki. Ojciec chętnie pomagał młodej artystce, tworząc kompozycje specjalnie dla niej. W repertuarze piosenkarki znajduje się jeden utwór, który słuchacze uważają za wyjątkowo piękny - "Im więcej ciebie, tym mniej". Powstał on właśnie wtedy, gdy dwa pokolenia Kukulskich postanowiły połączyć swoje siły.

Wydana w 1997 r. piosenka "Im więcej ciebie, tym mniej" od lat wzrusza Polaków nostalgicznym klimatem, piękną muzyką i doskonałym wokalem Natalii Kukulskiej. Refleksyjny tekst napisał Ryszard Kunce, a muzykę skomponował Jarosław Kukulski. Współpraca ojca z córką sprawiła, że utwór trafił prosto w serca słuchaczy. Sam kompozytor później nazywał go "najpiękniejszą piosenką świata".

"Bardzo kocham Natalię i jako ojciec chciałbym napisać jej najpiękniejsze piosenki świata. I sądzę, że tą najpiękniejszą jest właśnie 'Im więcej ciebie, tym mniej'. Próbowałem wiele razy, ale dopiero po latach udało mi się stworzyć coś co jest perfekcyjne i w harmonii, i melodii, i po prostu 'niesie'" - mówił lata temu Kukulski, cytowany przez serwis bibliotekapiosenki.pl.

Córka doceniała umiejętności Jarosława Kukulskiego

Natalia, niedługo po wydaniu utworu, zdradziła, że współpracuje z Kukulskim nie tylko dlatego, że jest jej ojcem. Artystka potrafiła docenić to, że jest on także wybitnym kompozytorem. Zdawała sobie sprawę z tego, że w dużej mierze dzięki jego melodii piosenka "Im więcej ciebie, tym mniej" stała się ogólnopolskim przebojem. "Potrafi się znaleźć w każdej epoce" - mówiła o umiejętnościach taty.

