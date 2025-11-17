To "najpiękniejsza piosenka świata"? Natalia Kukulska stworzyła ją ze swoim ojcem
Natalia Kukulska od najmłodszych lat rozwijała swoją karierę muzyczną. Wszystko dzięki rodzicom - Annie Jantar i Jarosławowi Kukulskiemu - którzy również byli wybitnymi artystami. Blisko trzy dekady temu córka połączyła siły z ojcem i stworzyli wspólnie przebój, który do dziś wzrusza niemal każdego Polaka. "Im więcej ciebie, tym mniej" dla Kukulskiego była "najpiękniejszą piosenką świata".
Natalia Kukulska to artystka obecna na polskiej scenie od blisko czterech dekad. Jej kariera wystartowała w 1986 r. - gdy miała zaledwie 10 lat. Wydała wówczas debiutancki album "Natalia", na którym znalazły się utwory kierowane do dzieci (w tym przebój "Puszek-okruszek"). Od tamtej pory wokalistka nie zwalnia tempa, z roku na rok wydaje nowe płyty, bierze udział w różnych projektach i nieustannie koncertuje. Dzięki swojej wieloletniej działalności scenicznej należy obecnie do najważniejszych postaci polskiej muzyki.
Natalia Kukulska nagrała z ojcem "najpiękniejszą piosenkę świata"
Natalia Kukulska talent odziedziczyła po rodzicach - wybitnej wokalistce Annie Jantar oraz cenionym kompozytorze Jarosławie Kukulskim. To dzięki ich wpływom w bardzo młodym wieku zaczęła występować i tworzyć piosenki. Ojciec chętnie pomagał młodej artystce, tworząc kompozycje specjalnie dla niej. W repertuarze piosenkarki znajduje się jeden utwór, który słuchacze uważają za wyjątkowo piękny - "Im więcej ciebie, tym mniej". Powstał on właśnie wtedy, gdy dwa pokolenia Kukulskich postanowiły połączyć swoje siły.
Wydana w 1997 r. piosenka "Im więcej ciebie, tym mniej" od lat wzrusza Polaków nostalgicznym klimatem, piękną muzyką i doskonałym wokalem Natalii Kukulskiej. Refleksyjny tekst napisał Ryszard Kunce, a muzykę skomponował Jarosław Kukulski. Współpraca ojca z córką sprawiła, że utwór trafił prosto w serca słuchaczy. Sam kompozytor później nazywał go "najpiękniejszą piosenką świata".
"Bardzo kocham Natalię i jako ojciec chciałbym napisać jej najpiękniejsze piosenki świata. I sądzę, że tą najpiękniejszą jest właśnie 'Im więcej ciebie, tym mniej'. Próbowałem wiele razy, ale dopiero po latach udało mi się stworzyć coś co jest perfekcyjne i w harmonii, i melodii, i po prostu 'niesie'" - mówił lata temu Kukulski, cytowany przez serwis bibliotekapiosenki.pl.
Córka doceniała umiejętności Jarosława Kukulskiego
Natalia, niedługo po wydaniu utworu, zdradziła, że współpracuje z Kukulskim nie tylko dlatego, że jest jej ojcem. Artystka potrafiła docenić to, że jest on także wybitnym kompozytorem. Zdawała sobie sprawę z tego, że w dużej mierze dzięki jego melodii piosenka "Im więcej ciebie, tym mniej" stała się ogólnopolskim przebojem. "Potrafi się znaleźć w każdej epoce" - mówiła o umiejętnościach taty.