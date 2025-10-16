W dorobku zespołu Bajm nie brakuje piosenek, które przeszły do historii polskiej muzyki rozrywkowej. Obok energetycznych hitów jak "Biała armia" czy "Co mi Panie dasz" pojawiły się też utwory bardziej refleksyjne i emocjonalne, które pokazały dojrzałą stronę Beaty Kozidrak jako autorki tekstów. Jednym z nich jest właśnie "Szklanka wody" - piosenka z 2000 roku, często określana jako manifest wolności i kobiecej siły.

To utwór wyjątkowy w brzmieniu i przekazie. Łączy nowoczesną produkcję z delikatnym, emocjonalnym tekstem, w którym Kozidrak pokazuje, że siła nie zawsze oznacza krzyk. Czasem wyraża się w spokoju, akceptacji i umiejętności odejścia, gdy coś się kończy.

Wielkie zmiany w kolejnym etapie "The Voice of Poland"! Tego jeszcze nie było TVP

Bajm i Beata Kozidrak - głos kilku pokoleń

Zespół Bajm, założony w 1978 roku w Lublinie, od lat pozostaje jednym z najważniejszych zjawisk polskiego pop-rocka. Beata Kozidrak - jego charyzmatyczna liderka i głos rozpoznawalny od pierwszej nuty - stworzyła z Bajmem coś więcej niż tylko grupę muzyczną. To marka, która dla wielu Polaków stała się częścią dorastania, emocji i wspomnień.

Kozidrak przez lata pisała teksty, które trafiały w sedno ludzkich przeżyć. Jej słowa często dotykały tematów miłości, niezależności i odwagi w podejmowaniu decyzji. "Szklanka wody" to kolejny etap tej drogi, piosenka dojrzalsza, bardziej intymna, ale wciąż pełna charakterystycznej dla artystki autentyczności.

"Szklanka wody" - tekst, który mówi więcej niż tysiąc słów

Słowa piosenki "Szklanka wody" są proste, ale niosą ogromny ładunek emocjonalny. W wersach "Nie obiecam ci, że lepszy będzie świat, ważny jest oczu twoich blask" słychać szczerość i zrozumienie. Nie ma tu patosu ani wielkich deklaracji. Jest codzienność, w której to obecność drugiego człowieka staje się najważniejsza, nawet jeśli wszystko inne się zmienia.

Tytułowa "szklanka wody" to piękna metafora, coś zwykłego, co w piosence nabiera głębi. To symbol prostoty, gestu troski, ale też ulotności relacji. Można ją podać, można ją przyjąć, ale nie zawsze wystarczy, by zatrzymać drugą osobę. Właśnie ta symbolika sprawiła, że utwór tak mocno trafił do słuchaczy, szczególnie kobiet, które odnalazły w nim echo własnych doświadczeń.

Nowoczesne brzmienie i emocjonalny wokal

Album "Szklanka wody", z którego pochodzi ten utwór, był momentem przełomowym w brzmieniu Bajmu. Zespół postawił na bardziej elektroniczne, przestrzenne dźwięki i spokojniejsze tempo, zachowując jednocześnie charakterystyczną dla siebie melodyjność. Produkcja płyty była nowoczesna jak na początek lat dwutysięcznych, a jednocześnie subtelna i nastrojowa.

Beata Kozidrak w tej piosence śpiewa inaczej niż w znanych, energetycznych hitach. Jej głos jest tu ciepły, stonowany, ale pełen emocji. Nie ma w nim krzyku ani dramatyzmu, jest natomiast siła i dojrzałość, jakby śpiewała z miejsca zrozumienia i akceptacji. To właśnie ten spokój sprawia, że "Szklanka wody" działa tak silnie na emocje słuchaczy.

Beata Kozidrak - siła, emocje i prawda

Beata Kozidrak od lat pozostaje jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny muzycznej. Jej kariera to historia pełna sukcesów, ale też wyzwań, którym potrafiła stawić czoła z godnością. Choć w 2021 roku artystka znalazła się w centrum medialnej uwagi po zatrzymaniu za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, szybko wzięła odpowiedzialność za swój błąd, przeprosiła publicznie i wróciła do pracy z nową energią.

Dla wielu fanów był to dowód, że siła Kozidrak nie polega tylko na mocnym głosie, ale także na szczerości i odwadze. Jej piosenki - w tym "Szklanka wody" - zyskały przez to jeszcze większą głębię. Dziś, gdy artystka śpiewa o emocjach, słychać w tym doświadczenie, prawdę i autentyczność, której nie da się udawać.

Piosenka, która dojrzewa razem z fanami

"Szklanka wody" to utwór, który dojrzewał razem ze słuchaczami Bajmu. Dla jednych stał się wspomnieniem młodości, dla innych, towarzyszem trudnych decyzji. W historii zespołu zajmuje wyjątkowe miejsce, bo pokazuje, że muzyka Beaty Kozidrak to nie tylko przebojowość i energia, ale też refleksja, emocjonalność i szczerość.

Album "Szklanka wody" pokazał Bajm w nowym świetle - jako zespół, który nie boi się ciszy, subtelności i emocjonalnej prawdy. A tytułowy utwór? Do dziś pozostaje jednym z najbardziej poruszających momentów w całym dorobku artystki.