3 października Taylor Swift oddała w ręce fanów swój dwunasty krążek studyjny "The Life of a Showgirl". Premiera była hucznie świętowana - wraz z nią amerykańska gwiazda zaprosiła swoich fanów do kin. Na dużym ekranie zaprezentowała specjalnie stworzony dokument o kulisach pisania i nagrywania nowego materiału. Znalazły się w nim także nigdy wcześniej niepublikowane osobiste przemyślenia Taylor na temat kompozycji z wydanego właśnie krążka.

"The Official Release Party of a Showgirl" zawitało do kin na całym świecie w dzień premiery albumu, a seanse można było oglądać przez kolejne trzy dni. Taylor Swift nie zapomniała o polskich fanach i ich również zaprosiła na huczne wydarzenie. Produkcja pokazywana była w sieciach kin Cinema City oraz Multikino na terenie całej Polski.

Taylor Swift odniosła sukces w... kinie! Wygryzła nawet film z popularnym aktorem

Premiera filmu dokumentalnego Taylor Swift okazała się gigantycznym sukcesem. Do kin przybyły tysiące fanów i w ciągu weekendu produkcja zgromadziła aż 33 mln dolarów wpływów. Stanowi to najwyższy wynik w historii tego typu wydarzeń w kinach w USA. Co ciekawe, nie jest to pierwsze takie osiągnięcie, za które należy gratulować gwieździe pop. Swift już wcześniej ustanowiła rekord swoim filmem koncertowym "The Eras Tour", który zarobił ponad 180 mln dolarów i jako jedyny przekroczył granicę 100 mln zysku w swojej kategorii.

W tym samym czasie, co nowy projekt Taylor Swift, do kin trafiły inne produkcje, którym nie udało się zachęcić do seansów aż tak ogromnej liczby widzów. Odbyła się premiera "Smashing Machine" - najnowszego filmu studia A24, z udziałem popularnego aktora Dwayne'a "The Rocka" Johnsona, któremu wróży się Oscara za tę rolę. Eksperci prognozowali, że przyniesie on zysk na poziomie 20 mln dolarów, jednak ostatecznie zgromadził jedynie 6 mln dolarów w weekend otwarcia. Być może stało się to przez bezpośrednią konkurencję w postaci dokumentu amerykańskiej supergwiazdy popu, a może widzowie nie byli na tyle zainteresowani nietypowym, nieco poważniejszym wcieleniem The Rocka.

Taylor Swift z kolejnym rekordem sprzedażowym! Fani z USA kupili ponad 100 mln jej płyt

Taylor Swift w ostatnich dniach nie tylko odniosła ogromny sukces przy okazji premiery "The Life of a Showgirl", lecz także zapisała się w historii muzyki pobijając kolejny komercyjny rekord. 35-latka została pierwszą piosenkarką, która w Stanach Zjednoczonych sprzedała ponad 100 mln płyt. Oficjalny wynik ogłoszony został przez amerykańskich wydawców muzyki z Recording Industry Association of America (RIAA).

30 września 2025 r. autorka hitu "Shake It Off" przekroczyła próg 105 mln kopii - tyle płyt kupili słuchacze wokalistki od początku jej kariery. Fani z USA najchętniej sięgali po krążek "1989" wydany ponad dekadę temu - rozeszło się ponad 14 mln jego egzemplarzy. Ogromną popularność osiągnęła także płyta "Fearless" z 2008 r., sprzedana w ilości 11 mln kopii.

