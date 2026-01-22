Taylor Swift dołączyła do elitarnego grona. Jest najmłodszą kobietą, której się udało

36-letnia Taylor Swift jest najmłodszą kobietą, jaka kiedykolwiek została uhonorowana przez Songwriters Hall of Fame. W całej historii organizacji młodszy w chwili włączenia był jedynie Stevie Wonder, który w 1983 roku trafił do tego grona jako 33-latek. Oficjalna ceremonia odbędzie się 11 czerwca w Nowym Jorku, w hotelu Marriott Marquis, podczas zamkniętego wydarzenia dla zaproszonych gości.

Obok Swift znaleźli się m.in. Alanis Morissette, Kenny Loggins, Paul Stanley i Gene Simmons z zespołu Kiss, a także Walter Afanasieff, jeden z kluczowych producentów w dorobku Mariah Carey. Wyróżniono również Christophera "Tricky'ego" Stewarta, współautora hitów Beyoncé, oraz duet Terry Britten i Graham Lyle, odpowiedzialny za "What's Love Got to Do With It" Tiny Turner.

Elitarny klub autorów piosenek

Songwriters Hall of Fame powstało w 1969 roku i od początku koncentruje się wyłącznie na twórcach, nie wykonawcach. Do dziś zaproszono do niego mniej niż 500 osób, a jednym z warunków jest co najmniej 20 lat od pierwszej komercyjnej publikacji utworu.

"Wszystko zaczyna się od piosenki i jej twórcy. Tegoroczna lista pokazuje nie tylko ikoniczne kompozycje, ale też jedność różnych gatunków muzycznych" - podkreślił Nile Rodgers, przewodniczący Songwriters Hall of Fame i lider zespołu Chic. "Ci autorzy wpłynęli na życie miliardów słuchaczy na całym świecie i to dla nas zaszczyt, że możemy ich uhonorować".

Podczas ogłoszenia nominacji w programie "CBS Mornings" podobny ton przyjął dziennikarz Anthony Mason. "Oni dosłownie napisali ścieżkę dźwiękową naszego życia. Piosenki, przy których tańczymy, płaczemy i do których wracamy po latach" - mówił.

Rekordowy czas dla Taylor Swift

Decyzja o uhonorowaniu Swift nie jest oderwana od ostatnich wydarzeń w jej karierze. Jesienią 2025 roku artystka wydała album "The Life of a Showgirl", który pobił rekordy sprzedaży po obu stronach Atlantyku. W Wielkiej Brytanii była to największa premiera roku, z wynikiem 304 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w ciągu trzech dni. Dane Billboardu i firmy Luminate potwierdziły, że w Stanach Zjednoczonych płyta zanotowała najlepszy pierwszy tydzień sprzedaży w nowoczesnej historii rynku.

Rok wcześniej podobną skalę osiągnął album "The Tortured Poets Department", który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200 i sprzedał się w USA w ekwiwalencie ośmiu milionów egzemplarzy. W maju 2025 roku Swift zamknęła również jeden z najbardziej komentowanych rozdziałów swojej kariery, ogłaszając wykup praw do pierwszych sześciu albumów. Tym samym odzyskała pełną kontrolę nad całym katalogiem nagrań, kończąc wieloletni spór.

