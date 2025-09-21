Britney Spears to jedna z największych ikon popu na świecie. Niemalże od zawsze marzyła nie tylko o międzynarodowej karierze scenicznej, lecz także o roli matki. W wywiadach nie raz przyznawała, że szuka odpowiedniego partnera, który sprawdziły się nie tylko w roli męża, lecz także ojca jej przyszłych dzieci. Gdy piosenkarka spotkała wreszcie na swojej drodze tancerza Kevina Federline'a jej marzenie się spełniło - w 2005 r. powitała na świecie pierwszego syna, Seana Petersona.

Już rok później na świat przyszedł kolejny syn Britney - Jayden James. Z czasem w małżeństwie gwiazdy pojawił się kryzys, który poskutkował rozwodem. Dzieci okazały się wówczas kartą przetargową w sądzie - gwiazda zmuszona była zgadzać się na różnego rodzaju ugody, ponieważ za wszelką cenę chciała zatrzymać chłopców przy sobie. Mimo wszystko w 2007 r. straciła prawo do opieki nad nimi.

Przez lata Britney Spears nie miała dobrych kontaktów z synami. Teraz próbuje odbudować ich relację

Gdy Sean i Jayden zaczęli dorastać, między nimi i matką pojawiło się sporo napięć. Jeden z nich wszedł w konflikt z Britney przez to, że pochlebnie wypowiadał się na temat kurateli, którą objęta była gwiazda. Dla artystki był to wielki cios, bowiem ograniczenia na nią nakładane odbijały się na jej psychice i sprawiały, że Spears nie mogła w pełni decydować o swoim życiu.

Gdy amerykańskiej wokalistce po latach udało się wyswobodzić spod opieki kontrolującego ojca, postanowiła naprawić relacje z dziećmi. W zeszłe święta Bożego Narodzenia doszło do wielkiego pojednania. Obecnie świetnie dogaduje się z synami, a w sieci chętnie publikuje zdjęcia i filmiki ze wspólnie spędzanych chwil. Jakiś czas temu wyznała również, że po zakończeniu konfliktu Jayden zdecydował się z nią zamieszkać. Opublikowała wówczas w mediach społecznościowych filmik, na którym pokazała, jak chłopak gra na domowym pianinie. Okazuje się, że odziedziczył on talent muzyczny po matce!

Jak wyglądają obecnie dorośli synowie Britney Spears?

Sean i Jayden są już dorośli - mają kolejno po 19 i 20 lat. Do sieci właśnie trafiło najnowsze zdjęcie braci, na którym możemy zobaczyć, jak obecnie wyglądają. Synów Britney pokazała na Instagramie siostrzenica artystki - Jamie Lynn - która opublikowała kadry z rodzinnego spotkania. Podobni do sławnej mamy?

Tak wyglądają obecnie synowie Britney Spears Instagram @jamielynnspears materiał zewnętrzny

