Tak wyglądają obecnie dorośli synowie Britney Spears! Gwiazda odzyskała kontakt z dziećmi po wielu latach

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Britney Spears przez wiele lat objęta była kuratelą, podczas której jej kontakt z synami znacząco się pogorszył. Chłopcy wychowywali się z ojcem, a także przychylnie wypowiadali się na temat ograniczeń nakładanych przez ich dziadka na gwiazdę popu. Spears próbuje teraz odnowić stosunki z dziećmi i odzyskać stracone lata. Jej pociechy mają obecnie 19 i 20 lat. Jak wyglądają dorośli Sean i Jayden? Do sieci trafiło najnowsze zdjęcie!

Britney Spears od pewnego czasu stara się naprawić relację z synami
Britney Spears od pewnego czasu stara się naprawić relację z synamiJon KopaloffGetty Images

Britney Spears to jedna z największych ikon popu na świecie. Niemalże od zawsze marzyła nie tylko o międzynarodowej karierze scenicznej, lecz także o roli matki. W wywiadach nie raz przyznawała, że szuka odpowiedniego partnera, który sprawdziły się nie tylko w roli męża, lecz także ojca jej przyszłych dzieci. Gdy piosenkarka spotkała wreszcie na swojej drodze tancerza Kevina Federline'a jej marzenie się spełniło - w 2005 r. powitała na świecie pierwszego syna, Seana Petersona.

Zobacz również:

Rihanna i A$AP Rocky spodziewają się trzeciego dziecka
Pop

Partner Rihanny wyznał na temat ciąży piosenkarki. "Nie chcemy wiedzieć aż do porodu"

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Już rok później na świat przyszedł kolejny syn Britney - Jayden James. Z czasem w małżeństwie gwiazdy pojawił się kryzys, który poskutkował rozwodem. Dzieci okazały się wówczas kartą przetargową w sądzie - gwiazda zmuszona była zgadzać się na różnego rodzaju ugody, ponieważ za wszelką cenę chciała zatrzymać chłopców przy sobie. Mimo wszystko w 2007 r. straciła prawo do opieki nad nimi.

Przez lata Britney Spears nie miała dobrych kontaktów z synami. Teraz próbuje odbudować ich relację

Gdy Sean i Jayden zaczęli dorastać, między nimi i matką pojawiło się sporo napięć. Jeden z nich wszedł w konflikt z Britney przez to, że pochlebnie wypowiadał się na temat kurateli, którą objęta była gwiazda. Dla artystki był to wielki cios, bowiem ograniczenia na nią nakładane odbijały się na jej psychice i sprawiały, że Spears nie mogła w pełni decydować o swoim życiu.

Gdy amerykańskiej wokalistce po latach udało się wyswobodzić spod opieki kontrolującego ojca, postanowiła naprawić relacje z dziećmi. W zeszłe święta Bożego Narodzenia doszło do wielkiego pojednania. Obecnie świetnie dogaduje się z synami, a w sieci chętnie publikuje zdjęcia i filmiki ze wspólnie spędzanych chwil. Jakiś czas temu wyznała również, że po zakończeniu konfliktu Jayden zdecydował się z nią zamieszkać. Opublikowała wówczas w mediach społecznościowych filmik, na którym pokazała, jak chłopak gra na domowym pianinie. Okazuje się, że odziedziczył on talent muzyczny po matce!

Jak wyglądają obecnie dorośli synowie Britney Spears?

Sean i Jayden są już dorośli - mają kolejno po 19 i 20 lat. Do sieci właśnie trafiło najnowsze zdjęcie braci, na którym możemy zobaczyć, jak obecnie wyglądają. Synów Britney pokazała na Instagramie siostrzenica artystki - Jamie Lynn - która opublikowała kadry z rodzinnego spotkania. Podobni do sławnej mamy?

Trójka młodych ludzi pozuje razem na tle dekoracji z napisem 'we love you' oraz 'SENIOR', centralna postać nosi szarfę z napisem 'SENIOR', obok dwie osoby w swobodnych ubraniach, jedna trzyma słuchawki na szyi.
Tak wyglądają obecnie synowie Britney SpearsInstagram @jamielynnspearsmateriał zewnętrzny
Smolik o „To Kraków tworzy metamorfozy”: To zostanie w sercachINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze