W opublikowanym we wtorek, 10 września, na Instagramie oświadczeniu, 55-letni Dave Grohl ogłosił, że został ojcem po raz kolejny. Tym razem jednak matką dziecka nie jest żona muzyka Jordyn Blum.

Artysta zaznaczył, że zamierza być kochającym i wspierającym ojcem dla swojego nowego dziecka. Jednocześnie wyraził miłość do swojej żony i trójki ich wspólnych dzieci, obiecując, że dołoży wszelkich starań, aby odzyskać ich zaufanie.

Według muzyka, narodziny dzieci sprawiły, że zaczął odczuwać miłość w głębszy sposób, a jego podejście do świata stało się bardziej empatyczne. Te emocje i refleksje często przenikały do jego twórczości, co z pewnością miało wpływ na jego piosenki.