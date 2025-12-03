Spotify Wrapped 2025 już dostępne. Czego najchętniej słuchali Polacy?

Choć globalne trendy muzyczne zmieniają się szybciej niż kiedykolwiek, w Polsce wciąż dominują nazwiska o ugruntowanej pozycji. W czołówce najczęściej odtwarzanych twórców znaleźli się wykonawcy łączący rozpoznawalność w sieci z intensywną obecnością w radiu i na festiwalach.

Dane Spotify za 2025 wskazują na jednoznaczny zwrot ku twórcom krajowym. Słuchalność polskich utworów wzrosła o około dziesięć procent, a w krajowych topkach najczęściej pojawiają się rodzime nazwiska. W praktyce oznacza to, że playlisty i algorytmy coraz częściej odzwierciedlają lokalne nastroje, przywiązywanie uwagi do historii i tematów bliskich odbiorcom. Oto lista utworów, które najczęściej rozbrzmiewały w polskich domach.

Top 10 artystów w Polsce 2025:

Mata Oki francis Sobel Taco Hemingway White 2115 Gibbs PRO8L3M Kaz Bałagane Bedoes 2115

Utwory, które poruszyły polskich słuchaczy

Największym zaskoczeniem okazał się "Dom Nad Wodą" Pezeta i Auera - utwór sprzed trzech lat, który w tym roku zdobył ogromną popularność. To dowód na to, że data premiery przestaje być istotna - liczy się to, jak piosenka trafia w emocje odbiorcy.

Najczęściej słuchane utwory w Polsce 2025:

Pezet, Auer - "Dom Nad Wodą" Sobel, francis, Deemz - "KOCHASZ?" MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz" Sentino, BNP - "CASABLANCA" Mata, Skolim, Khaid - "KAMIKAZE" Sobel, francis - "CAŁE LATO" Kaz Bałagane, Oskar83 - "Multisport" Alex Warren - "Ordinary" Mata - "up! up! up!" Sobel, SHDØW, francis - "CHA CHA"

Najważniejsze albumy roku

Polscy słuchacze docenili różnorodność: od hip-hopu po trap, od klasyki po eksperymentalne brzmienia. Albumy, które pojawiły się na topie, pokazują, że polska scena jest w świetnej formie.

Top 10 albumów w Polsce 2025:

Sobel - "NAPISZ JAK BĘDZIESZ" Otsochodzi - "TTHE GRIND" Oki - "ERA47" Mata - "100 dni do matury" Bedoes2115, Lanek - "Opowieści z Doliny Smoków" bambi - "TRAP OR DIE" Mata - "Młody Matczak" Kuban, Favst - "FUGAZI" Pezet - "Muzyka Komercyjna" Sentino, BNP - "King Sento 2"

Podcasty, które przyciągnęły uwagę

Nie tylko muzyka zdominowała streamingi. Podcasty w 2025 roku były źródłem wiedzy, inspiracji i rozrywki, przyciągając rzesze słuchaczy.

Top 10 podcastów w Polsce 2025:

Żurnalista - Rozmowy bez kompromisów Kryminatorium Przemek Górczyk Podcast WojewódzkiKędzierski Piąte: Nie zabijaj Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka Cyprian Majcher 7 metrów pod ziemią Imponderabilia - Karol Paciorek Besties

Najchętniej słuchani artyści na świecie

Globalnie najpopularniejszym artystą pozostaje Bad Bunny, a w top 10 znalazły się także Taylor Swift, The Weeknd czy Arijit Singh. To dowód, że streaming staje się coraz bardziej zróżnicowany kulturowo.

Najczęściej słuchani artyści globalnie 2025:

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Najczęściej słuchane utwory globalnie 2025:

Lady Gaga, Bruno Mars - "Die With A Smile" Billie Eilish - "BIRDS OF A FEATHER" ROSÉ, Bruno Mars - "APT" Alex Warren - "Ordinary" Bad Bunny - "DtMF" sombr - "back to friends" HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast - "Golden" Kendrick Lamar, SZA - "luther (with sza)" Gracie Abrams - "That's So True" Billie Eilish - "WILDFLOWER"

2025 pokazał, że polscy słuchacze pozostają wierni lokalnej muzyce, cenią rap w jego różnych odsłonach i chętnie odkrywają nowe brzmienia. Powroty starszych utworów i przewaga emocjonalnych hitów sprawiają, że polska scena jest dziś dynamiczna, różnorodna i pełna energii.

