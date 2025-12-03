Spotify Wrapped 2025 już dostępne. Czego najchętniej słuchali Polacy?

Alicja Rudnicka

Coroczna prezentacja muzycznych podsumowań Spotify ponownie odsłoniła, czego najchętniej słuchaliśmy przez ostatnie dwanaście miesięcy. W polskim zestawieniu pojawiły się zarówno globalne hity, jak i lokalne przeboje, a wśród użytkowników nie zabrakło zaskoczeń. Wrapped na 2025 rok pokazuje nie tylko dominację kilku nazwisk, lecz także zmiany w sposobie odkrywania muzyki.

Młody mężczyzna z jasnymi blond włosami uśmiecha się na scenie, ubrany w jasnoniebieską marynarkę i białą koszulę, stojąc przy dwóch mikrofonach na tle kolorowych świateł.
Mata jest na pierwszym miejscu w topce artystów, których słuchają PolacyKacper Kolenda/REPORTEREast News

Choć globalne trendy muzyczne zmieniają się szybciej niż kiedykolwiek, w Polsce wciąż dominują nazwiska o ugruntowanej pozycji. W czołówce najczęściej odtwarzanych twórców znaleźli się wykonawcy łączący rozpoznawalność w sieci z intensywną obecnością w radiu i na festiwalach.

Dane Spotify za 2025 wskazują na jednoznaczny zwrot ku twórcom krajowym. Słuchalność polskich utworów wzrosła o około dziesięć procent, a w krajowych topkach najczęściej pojawiają się rodzime nazwiska. W praktyce oznacza to, że playlisty i algorytmy coraz częściej odzwierciedlają lokalne nastroje, przywiązywanie uwagi do historii i tematów bliskich odbiorcom. Oto lista utworów, które najczęściej rozbrzmiewały w polskich domach.

Top 10 artystów w Polsce 2025:

  1. Mata
  2. Oki
  3. francis
  4. Sobel
  5. Taco Hemingway
  6. White 2115
  7. Gibbs
  8. PRO8L3M
  9. Kaz Bałagane
  10. Bedoes 2115

Utwory, które poruszyły polskich słuchaczy

Największym zaskoczeniem okazał się "Dom Nad Wodą" Pezeta i Auera - utwór sprzed trzech lat, który w tym roku zdobył ogromną popularność. To dowód na to, że data premiery przestaje być istotna - liczy się to, jak piosenka trafia w emocje odbiorcy.

Najczęściej słuchane utwory w Polsce 2025:

  1. Pezet, Auer - "Dom Nad Wodą"
  2. Sobel, francis, Deemz - "KOCHASZ?"
  3. MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"
  4. Sentino, BNP - "CASABLANCA"
  5. Mata, Skolim, Khaid - "KAMIKAZE"
  6. Sobel, francis - "CAŁE LATO"
  7. Kaz Bałagane, Oskar83 - "Multisport"
  8. Alex Warren - "Ordinary"
  9. Mata - "up! up! up!"
  10. Sobel, SHDØW, francis - "CHA CHA"

Najważniejsze albumy roku

Polscy słuchacze docenili różnorodność: od hip-hopu po trap, od klasyki po eksperymentalne brzmienia. Albumy, które pojawiły się na topie, pokazują, że polska scena jest w świetnej formie.

Top 10 albumów w Polsce 2025:

  1. Sobel - "NAPISZ JAK BĘDZIESZ"
  2. Otsochodzi - "TTHE GRIND"
  3. Oki - "ERA47"
  4. Mata - "100 dni do matury"
  5. Bedoes2115, Lanek - "Opowieści z Doliny Smoków"
  6. bambi - "TRAP OR DIE"
  7. Mata - "Młody Matczak"
  8. Kuban, Favst - "FUGAZI"
  9. Pezet - "Muzyka Komercyjna"
  10. Sentino, BNP - "King Sento 2"

Podcasty, które przyciągnęły uwagę

Nie tylko muzyka zdominowała streamingi. Podcasty w 2025 roku były źródłem wiedzy, inspiracji i rozrywki, przyciągając rzesze słuchaczy.

Top 10 podcastów w Polsce 2025:

  1. Żurnalista - Rozmowy bez kompromisów
  2. Kryminatorium
  3. Przemek Górczyk Podcast
  4. WojewódzkiKędzierski
  5. Piąte: Nie zabijaj
  6. Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka
  7. Cyprian Majcher
  8. 7 metrów pod ziemią
  9. Imponderabilia - Karol Paciorek
  10. Besties

Najchętniej słuchani artyści na świecie

Globalnie najpopularniejszym artystą pozostaje Bad Bunny, a w top 10 znalazły się także Taylor Swift, The Weeknd czy Arijit Singh. To dowód, że streaming staje się coraz bardziej zróżnicowany kulturowo.

Najczęściej słuchani artyści globalnie 2025:

  1. Bad Bunny
  2. Taylor Swift
  3. The Weeknd
  4. Drake
  5. Billie Eilish
  6. Kendrick Lamar
  7. Bruno Mars
  8. Ariana Grande
  9. Arijit Singh
  10. Fuerza Regida

Najczęściej słuchane utwory globalnie 2025:

  1. Lady Gaga, Bruno Mars - "Die With A Smile"
  2. Billie Eilish - "BIRDS OF A FEATHER"
  3. ROSÉ, Bruno Mars - "APT"
  4. Alex Warren - "Ordinary"
  5. Bad Bunny - "DtMF"
  6. sombr - "back to friends"
  7. HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast - "Golden"
  8. Kendrick Lamar, SZA - "luther (with sza)"
  9. Gracie Abrams - "That's So True"
  10. Billie Eilish - "WILDFLOWER"

2025 pokazał, że polscy słuchacze pozostają wierni lokalnej muzyce, cenią rap w jego różnych odsłonach i chętnie odkrywają nowe brzmienia. Powroty starszych utworów i przewaga emocjonalnych hitów sprawiają, że polska scena jest dziś dynamiczna, różnorodna i pełna energii.

