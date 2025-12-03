Spotify Wrapped 2025 już dostępne. Czego najchętniej słuchali Polacy?
Coroczna prezentacja muzycznych podsumowań Spotify ponownie odsłoniła, czego najchętniej słuchaliśmy przez ostatnie dwanaście miesięcy. W polskim zestawieniu pojawiły się zarówno globalne hity, jak i lokalne przeboje, a wśród użytkowników nie zabrakło zaskoczeń. Wrapped na 2025 rok pokazuje nie tylko dominację kilku nazwisk, lecz także zmiany w sposobie odkrywania muzyki.
Choć globalne trendy muzyczne zmieniają się szybciej niż kiedykolwiek, w Polsce wciąż dominują nazwiska o ugruntowanej pozycji. W czołówce najczęściej odtwarzanych twórców znaleźli się wykonawcy łączący rozpoznawalność w sieci z intensywną obecnością w radiu i na festiwalach.
Dane Spotify za 2025 wskazują na jednoznaczny zwrot ku twórcom krajowym. Słuchalność polskich utworów wzrosła o około dziesięć procent, a w krajowych topkach najczęściej pojawiają się rodzime nazwiska. W praktyce oznacza to, że playlisty i algorytmy coraz częściej odzwierciedlają lokalne nastroje, przywiązywanie uwagi do historii i tematów bliskich odbiorcom. Oto lista utworów, które najczęściej rozbrzmiewały w polskich domach.
Top 10 artystów w Polsce 2025:
- Mata
- Oki
- francis
- Sobel
- Taco Hemingway
- White 2115
- Gibbs
- PRO8L3M
- Kaz Bałagane
- Bedoes 2115
Utwory, które poruszyły polskich słuchaczy
Największym zaskoczeniem okazał się "Dom Nad Wodą" Pezeta i Auera - utwór sprzed trzech lat, który w tym roku zdobył ogromną popularność. To dowód na to, że data premiery przestaje być istotna - liczy się to, jak piosenka trafia w emocje odbiorcy.
Najczęściej słuchane utwory w Polsce 2025:
- Pezet, Auer - "Dom Nad Wodą"
- Sobel, francis, Deemz - "KOCHASZ?"
- MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"
- Sentino, BNP - "CASABLANCA"
- Mata, Skolim, Khaid - "KAMIKAZE"
- Sobel, francis - "CAŁE LATO"
- Kaz Bałagane, Oskar83 - "Multisport"
- Alex Warren - "Ordinary"
- Mata - "up! up! up!"
- Sobel, SHDØW, francis - "CHA CHA"
Najważniejsze albumy roku
Polscy słuchacze docenili różnorodność: od hip-hopu po trap, od klasyki po eksperymentalne brzmienia. Albumy, które pojawiły się na topie, pokazują, że polska scena jest w świetnej formie.
Top 10 albumów w Polsce 2025:
- Sobel - "NAPISZ JAK BĘDZIESZ"
- Otsochodzi - "TTHE GRIND"
- Oki - "ERA47"
- Mata - "100 dni do matury"
- Bedoes2115, Lanek - "Opowieści z Doliny Smoków"
- bambi - "TRAP OR DIE"
- Mata - "Młody Matczak"
- Kuban, Favst - "FUGAZI"
- Pezet - "Muzyka Komercyjna"
- Sentino, BNP - "King Sento 2"
Podcasty, które przyciągnęły uwagę
Nie tylko muzyka zdominowała streamingi. Podcasty w 2025 roku były źródłem wiedzy, inspiracji i rozrywki, przyciągając rzesze słuchaczy.
Top 10 podcastów w Polsce 2025:
- Żurnalista - Rozmowy bez kompromisów
- Kryminatorium
- Przemek Górczyk Podcast
- WojewódzkiKędzierski
- Piąte: Nie zabijaj
- Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka
- Cyprian Majcher
- 7 metrów pod ziemią
- Imponderabilia - Karol Paciorek
- Besties
Najchętniej słuchani artyści na świecie
Globalnie najpopularniejszym artystą pozostaje Bad Bunny, a w top 10 znalazły się także Taylor Swift, The Weeknd czy Arijit Singh. To dowód, że streaming staje się coraz bardziej zróżnicowany kulturowo.
Najczęściej słuchani artyści globalnie 2025:
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Drake
- Billie Eilish
- Kendrick Lamar
- Bruno Mars
- Ariana Grande
- Arijit Singh
- Fuerza Regida
Najczęściej słuchane utwory globalnie 2025:
- Lady Gaga, Bruno Mars - "Die With A Smile"
- Billie Eilish - "BIRDS OF A FEATHER"
- ROSÉ, Bruno Mars - "APT"
- Alex Warren - "Ordinary"
- Bad Bunny - "DtMF"
- sombr - "back to friends"
- HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast - "Golden"
- Kendrick Lamar, SZA - "luther (with sza)"
- Gracie Abrams - "That's So True"
- Billie Eilish - "WILDFLOWER"
2025 pokazał, że polscy słuchacze pozostają wierni lokalnej muzyce, cenią rap w jego różnych odsłonach i chętnie odkrywają nowe brzmienia. Powroty starszych utworów i przewaga emocjonalnych hitów sprawiają, że polska scena jest dziś dynamiczna, różnorodna i pełna energii.