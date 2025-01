Wyjątkowo wypadł Michał Wiśniewski, bo w przeciwieństwie do pozostałych osób ma kolorowe - czerwone - włosy. Co ciekawe, Szymon Chwalisz zna się z liderem Ich Troje jeszcze dłużej, niż maluje woodstockowe gitary, a ich znajomość zaczęła się od pomalowania dla Wiśniewskiego kasku na rajdy samochodowe.

- Stwierdziliśmy, że jak nie zrobię Michałowi czerwonych włosów, to będzie jakiś skandal. A poza tym myślę, że koncert Ich Troje będzie absolutnie wyjątkowy, więc jest to jak najbardziej uzasadnione - podkreślał Szymon Chwalisz przed występem ekipy Wiśniewskiego na Pol'and'Rocku.

- Dla mnie i Michała to jest taka fajna klamra, bo ja tu się czuję, jak u siebie, a dla niego to jest wszystko nowe i mam zamiar się nim zaopiekować, żeby się tu dobrze czuł. Myślę, że to będzie dla niego - ale także wszystkich uczestników - wyjątkowe wydarzenie. To będzie szaleństwo - dodawał.