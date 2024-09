"Praca nad muzyką np. do 'Cowboy Carter', uruchomienie ekscytującego nowego projektu nie przypominają więzienia ani nie są ciężarem. Właściwie pracuję tylko nad tym, co mnie wyzwala. To sława może czasami przypominać więzienie. Więc, kiedy nie widzisz mnie na czerwonych dywanach i kiedy znikam, dopóki nie mam sztuki do udostępnienia, to właśnie dlatego" - tłumaczy wokalistka.